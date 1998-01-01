Новости Индустрия MICE выходит из пандемии В рамках проекта «Территория MICE» на «Интурмаркете-2021» обсудили дальнейшее развитие индустрии делового туризма

В минувшую пятницу, во второй день работы Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021», проходившей в столичном в ЦВК «Экспоцентр», состоялся Всероссийский MICE Dаy «Территория MICE». Организаторами мероприятия выступили АНО «Проектный офис МICE» и компания Concord. Открывала мероприятие старт-сессия «Этот безумный, безумный, безумный мир! Яркие мероприятия в период «Событийного карантина», на которую собрались ведущие эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE». Представители регионов, DMC-компаний, MIC- агентств и корпоративных заказчиков поделились своим уникальным опытом проведения успешных мероприятий в регионах России, стратегиями развития территорий для привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей в непростое время ограничений из-за пандемии. Модераторами мероприятия выступили генеральный директор Агентства стратегического маркетинга, управляющий партнер Международного центра «Диалоги» Елена Ступникова и генеральный директор Медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников. Эксперты встречи представили свои программы, которые появились в прошлом кризисном году, рассказали, насколько их было сложно придумать и реализовать, а также поделились планами на будущее. Первым слово взял заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, руководитель Уральского конгрессбюро Аркадий Киселев. Он отметил, что даже в сложных условиях тотальных ограничений, Екатеринбург продолжал проводить МICE – мероприятия в режиме онлайн и других гибридных формах. Но сегодня они вновь возвращаются к» жизни в оффлайне». «Наше конгрессбюро входит в структуру Свердловской области и занимается в том числе развитием событийного туризма и привлечением инвестиций в наш регион, - рассказал Аркадий. - Мы являемся государственной структурой и в 2020 году разработали для себя четкую программу фокуса продвижения. Первое – это digital-маркетинг: постоянное он-лайн взаимодействие с игроками индустрии, участниками как федеральных, так и региональных представителей. Большой акцент мы сделали на создание и продвижение региональных продуктов. Так, одним из предметных кейсов стал структурный документ - паспорт региона, в котором собрана вся информация о регионе, его туристические возможности, вплоть до средств размещения. Акцент - на создание конгрессного портала свердловской области, на котором мы также аккумулируем всю информацию, доступную для заказчиков или организаторов мероприятий. Ведется большая работа и с регионами. Так, с апреля прошлого года мы проводим вебинары, в которых участники – первые лица регионов являются, собственно, «первоисточниками» информации. . - В рамках Иннопрома планируется прием более Также среди наших нововведений - первый опыт проведения онлайн – инфотуров, в том числе – международных. И это не просто презентация – а прямые включения на площадке, с выступающими в прямом эфире сотрудниками, в стиле передачи «Орла и решки». Активная работа ведется и по продвижению, брендированию уральской кухни. Так, впервые на «Иннопроме» в прошлом году Ассоциацией уральских рестораторов и кулинаров был инициирован и проведен первый фестиваль аутентичной кухни». Руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина еще раз напомнила, что безусловной точкой притяжения региона является озеро Байкал. И если еще три года назад каждый второй турист здесь был из Китая и Южной Кореи, то сегодня на первое место выходит Россия. Как рассказала эксперт, «В 2019 году мы приняли рейсы из 30 городов. Из них (в начале года) 17 – из городов Китая. При этом доля МICE – туризма составляла приблизительно 20%. Но, несмотря на все ограничения, работа по продвижению делового туризма не останавливалась. Так, в ноябре мы провели рекламный тур для представителей тур. индустрии. У нас появились новые, в том числе, прошедшие реновацию, площадки для проведения МICE мероприятий. Среди них Ледовый дворец «Айсберг», Арт-завод «Доренбер»г, СибЭкспоцентр и др. Самая ближайшая точка к Байкалу – Листвянка тоже представляет собой прекрасное место для проведения нестандартных событийных мероприятий. Одна из них - Музей деревянного зодчества "Тальцы". Это старинная сибирская деревня 18-19 веков, воссозданная на берегу реки Ангары. Планы на этот год уже самые обширные. Так, в мае в Иркутске, на площадке Доренберга пройдет Турэкспо. В принципе, наши возможности позволяют проводить самые различные тимбилдинговые программы, причем круглый год». На нестандартные локации и программы также делает акцент и Ульяновская область. Руководитель ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» Денис Ильин вспомнил, что в советское время его регион принимал до 1 млн. туристов и был обязателен к посещению:- «Ульяновск всегда был одной из центральных точек «Красного маршрута». И сегодня мы возрождаем былую популярность, расширяя возможности туристического потенциала. Наша земля богата известными личностями и событиями: туристам предлагается посетить святые места, современные фестивали, насладиться самобытной природой, обогатиться духовно и культурно. Пожалуй, одним из самых масштабных и необычных мероприятий, которые проходят у нас – это ежегодный фестиваль живой истории «Волжский путь» в селе Новая Беденьга. Это своеобразная реконструкция жития и быта Волжской Булгарии 9-13 веков, - очень популярна не только у местных жителей. Так, в прошлые годы фестиваль посещало более 4 тыс. человек. Мы уверены, что такой аутентичный формат знакомства с достопримечательностями города и области привлечет туристический поток». Начальник отдела маркетинга Агентства по туризму Кузбасса Оксана Романова презентовала успешный проект из Кузбасса «Шерегешфест: Зима #БезГраниц» и отметила большой потенциал Кузбасса в продвижении региональных турпродуктов на российский туристский рынок. «Я бы подчеркнула необходимость дальнейшего развития и популяризации художественных промыслов нашего региона, - отметила она,.- В первую очередь, это региональный конкурс Кузбасса «Туристический сувенир». Говоря о самых крупных мероприятиях, проводимых в регионе был отмечен фестиваль «солнцекатания» GRELKA FEST. В этом году, по словам организаторов, он должен стать самым безопасным и самым музыкальным фестивалем». В целом, подводя итоги встречи, эксперты сошлись в одном, что развитие MICE индустрии играет одну из ключевых ролей в развитии экономики регионов. И продвижение своего турпродукта для деловых гостей – это, в первую очередь, обеспечение роста инфраструктуры как инструмента коммуникации между субъектами экономики. /TOURBUS.RU



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