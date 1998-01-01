Весенняя серия Workshop «Турбизнес» набирает обороты

Всероссийская серия "живых" оффлайн-Workshop «Турбизнес», традиционно начавшаяся с приходом весны, продолжится в апреле ещё в двух десятках городов - от Калининграда до Тюмени.

Важно отметить, что популярные мероприятия, прерванные в прошлом году пандемией, вновь вернулись в крупные туристические города России. Нынешняя весенняя серия Workshop уже 45-я по счету! B2В-встречи проводятся медиахолдингом «Турбизнес» без перерывов, начиная с 1999 г. И каждый сезон они собирают ведущих туроператоров, гостиничные сети, зарубежные офисы по туризму и региональные российские комитеты по туризму.

Не стала исключением и нынешняя весенняя серия workshop. В числе ее участников- туроператоры «Профкурорт», «Туртранс-Вояж», «Росюгкурорт», «Родина», «Ривьера», «Спектрум-Трэвел», «Машук», «Аэротур», «Европорт», «Балтма Турс», «Арт-Тревел», представительства по туризму Испании, Венгрии, Польши, Чехии, гостиницы «Балчуг», «Альфа-Измайлово», «Сириус Сочи» и др.

Конечно, пандемия коронавируса, продолжавшаяся больше года и вызвашая закрытие границ и кризис на туристическом рынке, наложила отпечаток на проходящие workshop. Как отмечают участники, во всех без исключения регионах число реально работающих агентств снизилось примерно 40%.

При этом в структуре предложений участников workshop теперь преобладают туры по России. Наибольший интерес у агентств-посетителей вызывают программы туров в Петербург, Карелию, Калининград, Сочи и Крым.

Вот что говорят агентства-гости workshop. Елена Лопатина, «Талео»: «Сейчас ситуация на рынке стала стабилизироваться, бронируются летние туры. В приоритете - Краснодарский край и Крым. Большим спросом начинают пользоваться экскурсии по городам Центральной России».

Галина Кислова, агентство «Аэро К-Плюс»: «В основном мы отмечаем спрос на санатории по Центральной России, Югу и Крыму. Осваиваем новые для себя горизонты, пока не продаются зарубежные туры и авиабилеты».

На нынешней неделе - с 5 по 9 апреля роудшоу «Турбизнес» пройдёт в городах Урала - Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, а также в Тюмени в Западной Сибири.

Многолетний генеральный партнер Workshop «Турбизнес» - Отдел туризма посольства Испании - Turespana.

Страной-партнером весенней серии Workshop во второй раз выступает Венгрия.