Новости Греция продлила до 19 апреля квоту на въезд четырех тысяч россиян в неделю С сегодняшнего дня в Греции отменена часть ограничительных мер

Власти Греции продлили срок действия разрешения на въезд в страну до 4 тыс. россиян до 19 апреля, сообщает портал Еuropolitis. "Управления гражданской авиации Греции (CAA) продлило ограничения, действующие на внутренних рейсах страны до 12 апреля, а на международных рейсах – до 19 апреля. Так, для граждан России с 5 апреля и до этой даты будет сохраняться квота на въезд до 4 тыс. человек. Прибытие разрешено только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона", — пишет издание. Ддя въезда в Грецию россиянам потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть сделан на английском языке. Также потребуется подтверждение брони в гостинице. За день до прибытия туристы должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Напомним, что власти Греции с 22 марта увеличили квоту на прибытие российских туристов с 500 человек до 4 тыс. в неделю. При этом начиная с 14 мая страна намерена полностью открыть границы для иностранных туристов, в том числе россиян, с сертификатом о прививке, тестом на антитела или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Ране «Интерфакс» сообщал, что российские туристы активно интересуются турами в Грецию после новостей об открытии направления 14 мая, но всплеска реальных бронирований пока не произошло. Так, генеральный директора туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов cообщил, что туры в Грецию уже можно бронировать: "На Грецию есть спрос, он вырос после заявления министра об открытии 14 мая. Люди хотят в Грецию. У нас Ираклион (Крит), Родос бронируются. Это прямые рейсы. По сравнению с 2019 годом мы не планируем снижать объемы по направлению ", — сказал он. В пресс-службе туроператора "Интурист" также сообщили, что раннее бронирование туров в Грецию на лето уже открыто на регулярных и чартерных рейсах российских и греческих авиаперевозчиков: "Звонков и вопросов от агентов и туристов на фоне позитивных новостей о расширении квот россиян и открытия туристического сезона в Греции поступает довольно много". Перевозку туристов "Интурист" планирует на чартерных рейсах греческой авиакомпании Ellinair, которые стартуют 22 апреля. Перелеты запланированы в Салоники, Афины, на Крит, Корфу, Закинф, Родос, Пелопонес. В компании "Музенидис Трэвел" также рассказали, что полетная программа в Грецию уже запланирована и выставлена, но пока не в полном объеме. "До пандемии у нас только из Москвы еженедельно в различные аэропорты Греции улетало несколько десятков рейсов. Сейчас же на конец мая запланировано полтора десятка рейсов. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Если Греция действительно отменит ограничения, то полетная программа будет увеличена в соответствии со спросом", — сообщил руководитель туроператора Александр Цандекиди. По его прогнозам, после снятия ограничений на путешествия россиян в Грецию спрос будет «если не колоссальный, то высокий». Отметим, что сегодня в Греции отменили часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ. В частности, возобновляется работа большинства магазинов. Однако местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн, внутри магазина одновременно могут находиться не более 20 человек. При этом, крупные торговые центры пока остаются закрытыми. Кроме того, по выходным семьям и группам не более трех человек разрешено совершать поездки внутри страны. Местные СМИ отмечают, что общий показатель заболеваемости в стране остается на высоком уровне. С начала пандемии в Греции выявили более 275 тыс. случаев коронавируса, более 8,3 тыс. человек скончалось. /TOURBUS.RU

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