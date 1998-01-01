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02 апреля
"Аэрофлот" начал полеты на Сейшелы
С сегодняшнего дня авиакомпания летает на экзотические острова дважды в неделю на лайнерах Boeing 777-300ER
"Аэрофлот" сегодня запустил регулярные рейсы Москва — Маэ (Сейшельские острова).
Согласно сообщению компании, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Для перевозки будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777-300ER. Загрузка первого рейса в эконом-классе составила 99%, сообщили в компании.
"Граждане России могут въезжать на территорию Сейшельских островов без ограничений, виза не нужна. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута", — отметили в "Аэрофлоте".
«При регистрации на первый рейс Шереметьево — Маэ для пассажиров создали атмосферу Сейшел. Они оказались в окружении экранов с изображениями гигантских черепах — символа этих островов. Перед стойками регистрации развернулось представление: артисты исполнили песни и танцы. При посадке на борт путешественников ожидали традиционная музыка Сейшел и приветственный напиток. .
В аэропорту Маэ первый рейс из Москвы торжественно встретили водной аркой — такова авиационная традиция. Состоялась пресс-конференция с участием чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Сейшельские Острова Артёма Кожина, директора по маркетингу «Аэрофлота» Антона Мягкова, а также министерства туризма и авиационных властей Сейшел. Под сопровождение оркестра была перерезана красная ленточка» — рассказали нам в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что власти Сейшельских островов с 25 марта разрешили въезд на архипелаг туристам со всего мира без прохождения карантина и сертификата о вакцинации. При этом но ношение масок, постоянная дезинфекция рук и социальное дистанцирование останутся обязательными для всех гостей.
Главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн сообщила при этом в местных СМИ, что туристы должны бронировать размещение только в сертифицированных отелях. По ее словам, всего на Сейшелах сертификаты безопасности получили 536 отелей и апартаментов из 700.
По словам г-жи Лафортюн, иностранные туристы смогут свободно перемещаться по всем островам архипелага, а также плавать на яхтах.
Как сообщила ранее руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, российские туристы активно интересуются Сейшелами, потому что это круглогодичное направление.
"Отдых на островах ориентирован на клиентов со средним и высоким уровнем достатка – ценителей спокойного отдыха. Мы рассчитываем на активный спрос на Сейшелы, который будет стимулироваться наличием прямых рейсов "Аэрофлота", — пояснила она.
Напомним, что в конце января власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию. Разрешенная частота — до двух рейсов в неделю для каждой стороны. До пандемии "Аэрофлот" не выполнял рейсы на Сейшелы.
/TOURBUS.RU
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