ЦИФРА НЕДЕЛИ: Ведущие музеи мира потеряли за год до 85% посетителей Среди наиболее пострадавших от пандемии всемирно известных музеев - Victoria and Albert museum, Metropolitan museum of Art и Эрмитаж

Пандемия коронавируса больно ударила по такой составляющей системы гостеприимства, как музеи: по данным мирового рейтинга The Art Newspaper, практически все лучшие учреждения планеты в минувшем году потеряли не менее половины потока посетителей, - сообщает наш специальный корреспондент. Согласно данным только что опубликованного мирового рейтинга The Art Newspaper, в первой двадцатке только ведущее музейное учреждение Новой Зеландии может «похвастать» падением потока гостей «всего» на 46% - все остальные потеряли больше. При этом показатели оказались весьма скромными: оставшийся самым популярным в мире парижский Лувр обслужил в 2020-м всего 2,7 млн человек, поскольку был закрыт для посещения целых 150 дней. Однако это вовсе не рекорд: лондонский Victoria and Albert museum был заперт для них 215 дней, Британский музей – 208, а Metropolitan museum of Art в Нью-Йорке – 202 дня. Потери посетителей соответствующие – от 78 до 83% от уровня 2019 года. Что касается российских музейных учреждений, наиболее популярных у туристов, здесь картина, по сравнению с рейтингом 2019 года, также значительно изменилась. Так, Государственный Эрмитаж, потерявший 80% посетителей (968,8 тыс. человек) и закрытый 104 дня, переместился на 11-е место. Музеи Московского Кремля, закрытые в 2020 году в течение 133 дней, утратили 86% объемов посещения и оказались на 46-й строчке рейтинга с 424,9 тыс. посетителей. А вот петербургский Государственный Русский музей заявил о падении потока посетителей всего на 50%, в результате чего переместился в первую мировую десятку на 7-е место с прошлогоднего 25-го: в прошлом году он принял 1,2 млн посетителей и был закрыт только 97 дней. Кроме названных, в списке самых посещаемых в мире значатся Государственная Третьяковская галерея (13-е место, 68% падения посещаемости, 894,4 тыс. посетителей, была закрыта 124 дня), Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (33-е место, 62% падения посещаемости, 564,4 тыс., был закрыт 138 дней), а также два частных российских музея – питерский Музей Фаберже (22-м место, 728,7 тыс., был закрыт 110 дней) и Музей современного искусства «Гараж» (81-й, 69% падения посещаемости, 291,8 тыс. посетителей, был закрыт 142 дня). Что касается лидеров, то, кроме Лувра, в их числе Национальный музей Китая (1,6 млн посетителей), Тейт Модерн (1,4), Музеи Ватикана (1,3), Британский музей (1,27), мадридский Центр искусства королевы Софии (1,24), лондонская Национальная галерея (1,2), Метрополитен-музей (1,1) и Музей искусства XXI века в японском городе Канадзава (971 тыс. посетителей). Говоря об итогах прошлого года и перспективах во время начавшегося в Петербурге 1 апреля двухдневного XIX «круглого стола» «Музей и проблемы культурного туризма», глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский резюмировал, что «действительно, в 2020-м музей потерял около 80% потока посетителей». «Однако в течение прошлого года в наших социальных сетях побывали около 80 млн человек, - сказал он. - Это новый для нас посетитель, готовый к активному диалогу. С ним надо уметь и хотеть работать – нужен новый подход к управлению информацией». Руководитель одного из ведущих музеев страны не исключил, что в ближайшем будущем в Эрмитаже появится и другая система приема посетителей, в рамках которой группы организованных туристов, к примеру, будут принимать в музее только утром и днем, а индивидуальных посетителей - вечером. По его словам, «поход в музей – это подарок, что-то необыкновенное, что бывает не каждый день». «С учетом изменения структуры и интересов потенциальных посетителей, нам нужно делать больше необычных, уникальных программ, которых нет в других музеях». – заявил г-н Пиотровский. /TOURBUS.RU

