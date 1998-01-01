Новости Кипр — как туда попасть и что там ждет наших туристов? В связи с «открытием» с 1 апреля Кипра для россиян, Минтуризма страны сообщило о порядке въезда и правилах нахождения на острове

С 1 апреля решением Минздрава Республики Кипр Россия отнесена к «красной» категории стран — это значит, что наши туристы могут посещать остров без обязательного карантина, но при условии сдачи двух ПЦР-тестов. На сегодня Россия официально не возобновила авиасообщение с Кипром, но туда активно летают т.н. грузопассажирские рейсы. Как сообщает сегодня АТОР со ссылкой на Минтуризма Кипра, иностранцы, въезжающие на остров из стран «красной» зоны, должны сделать следующее: Пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Республику Кипр. Справка на английском языке, подтверждающая отрицательный результат тестирования, должна быть в наличии у каждого пассажира при посадке на борт и прохождении пограничного контроля.

Детям, которым на момент въезда на Кипр еще не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования не требуется. Данная справка должна быть загружена в личный кабинет каждого пассажира при регистрации на платформе www.cyprusflightpass.gov.cy. Пройти повторное ПЦР-тестирование на коронавирус по прибытии на Кипр за счет собственных средств (стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро). Результаты данного тестирования станут известны в течение трех часов и будут направлены путешественникам в виде СМС-сообщения после их отбытия из аэропорта. До момента получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию. Детям, которым на момент въезда на Кипр еще не исполнилось 12 лет, тестирование при въезде также не требуется. Не ранее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную форму заявления на платформе www.cyprusflightpass.gov.cy для получения Cyprus Flight Pass для посадки на борт. Без данного документа пассажир не может быть допущен к посадке на рейс, а в случае прибытия на Кипр без указанного заявления его ждет штраф в 300 евро. Министерство туризма Кипра также сообщило о мерах антикоронавирусной безопасности в стране: 1. На всех предприятиях сферы гостеприимства внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены, а также проведена обширная подготовка персонала перед открытием направления для посетителей. 2. Ношение масок является обязательным во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключением являются места употребления пищи и напитков, а также пляжи, бассейны и места занятий спортом. 3. Должны соблюдаться меры социального дистанцирования (не менее 2 кв. м на открытом воздухе, и не менее 3 кв. м в закрытых помещениях). 4. Согласно текущему распоряжению министра здравоохранения Республики Кипр, любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения (отели, виллы, апартаменты и др.) разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения в ответ на SMS-сообщение, отправленное на короткий номер 8998 или, в случае невозможности послать сообщение на короткий номер, на номера 80012012 (для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для остальных номеров). В субботу и воскресенье количество выходов по SMS увеличено до трех. /TOURBUS.RU

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