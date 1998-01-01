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02 апреля
Кипр — как туда попасть и что там ждет наших туристов?
В связи с «открытием» с 1 апреля Кипра для россиян, Минтуризма страны сообщило о порядке въезда и правилах нахождения на острове
С 1 апреля решением Минздрава Республики Кипр Россия отнесена к «красной» категории стран — это значит, что наши туристы могут посещать остров без обязательного карантина, но при условии сдачи двух ПЦР-тестов. На сегодня Россия официально не возобновила авиасообщение с Кипром, но туда активно летают т.н. грузопассажирские рейсы.
Как сообщает сегодня АТОР со ссылкой на Минтуризма Кипра, иностранцы, въезжающие на остров из стран «красной» зоны, должны сделать следующее:
Министерство туризма Кипра также сообщило о мерах антикоронавирусной безопасности в стране:
1. На всех предприятиях сферы гостеприимства внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены, а также проведена обширная подготовка персонала перед открытием направления для посетителей.
2. Ношение масок является обязательным во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключением являются места употребления пищи и напитков, а также пляжи, бассейны и места занятий спортом.
3. Должны соблюдаться меры социального дистанцирования (не менее 2 кв. м на открытом воздухе, и не менее 3 кв. м в закрытых помещениях).
4. Согласно текущему распоряжению министра здравоохранения Республики Кипр, любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения (отели, виллы, апартаменты и др.) разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения в ответ на SMS-сообщение, отправленное на короткий номер 8998 или, в случае невозможности послать сообщение на короткий номер, на номера 80012012 (для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для остальных номеров).
В субботу и воскресенье количество выходов по SMS увеличено до трех.
/TOURBUS.RU
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