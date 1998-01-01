Две столицы будут вместе приглашать гостей

«У нас нет Черного моря, но есть все остальное» , - такими словами охарактеризовал возможности сотрудничества между Москвой и Петербургом председатель Комитета по развитию туризма города на Неве Сергей Корнеев во время конференции, посвященной представлению совместной информационной программы привлечения туристов.

По оценке председателя Комитета по туризму Москвы Екатерины Проничевой, до пандемии поток туристов из Первопрестольной в Петербург доходил до 3 млн человек в год. «Кто из москвичей не мечтал побывать в Северной столице? Таких, наверное, нет, - сказала она. – И в этом году мы решили подготовить совместную программу информирования о том, что происходит в наших городах».

По ее словам, создание единой информационной системы как раз и позволит насытить рынок всеми необходимыми сведениями о том, как и что посмотреть, где остановиться и пр. как для Москвы, так и Петербурга.

Сергей Корнеев подтвердил: ранее оба города до 80% организованного турпотока (в т. ч. зарубежного) принимали совместно: туристы могли прилетать в Москву и отправляться домой из города на Неве. Или наоборот. «Уже прошлым летом мы увидели, насколько мы важны друг для друга, -пояснил он. – Ведь москвичи оказались наиболее многочисленными гостями (около 40%) как в Петербурге, так и на маршрутах «Серебряного ожерелья России». Я уверен - как Москва, так и Петербург оказались востребованы как тревел-хабы».

Вместе с тем, по его оценке, имеется очень большая востребованность в поездках в столицы и близлежащие регионы со стороны других регионов РФ. «Именно в этой связи мы и хотим придать совместной работе с туристами более системный и взаимовыгодный характер. – говорит Сергей Корнеев. - У нас нет Черного моря, но есть все остальное: об этом просто надо более качественно и подробно рассказать».

По оценке Екатерины Проничевой, в этом году ситуация развивается позитивно и «у нас, в отличие от многих других стран и городов, есть возможность путешествовать. «В этой связи будет стремиться к тому, чтобы с помощью совместной с Петербургом работы уже в этом сезоне вернуться к допандемийным показателям».

В свою очередь, Сергей Корнеев подчеркнул: из-за закрытых границ надеяться на возврат иностранных туристов нет смысла и поэтому «говорить о полном возврате к допандемийным показателям пока нет возможности».

«Вместе с тем с помощью реализации совместных с Москвой программ мы надеемся значительно расширить прием внутренних туристов – возможности для этого в силу огромного спектра предложений в обеих столицах есть», - уверен он.

При этом оба эксперта абсолютно уверены в том, что и в Москве, и в Петербурге в силу жесткого следования международным требованиям гостям гарантировано безопасное пребывание. «На любом этапе путешествия вы можете получить любую информацию о соблюдении требований безопасности», - констатируют они.

/TOURBUS.RU