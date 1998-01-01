СМИ: авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле—июне подскочили на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на данные сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

По информации газеты, Больше всего подорожали билеты из Москвы. Так, стоимость перелета в Набережныеб Челны увеличилась на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%. Цены на авиабилеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Якутск и Сыктывкар выросли на 30–36%.



Более чем на 15% подорожали перелеты из российской столицы в Сочи, Калининград, Казань, Волгоград, Иркутск, Сургут, Симферополь, а также из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Заметно прибавили в цене и перелеты из Сочи в Пермь — на 58% и из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%.

«Цены сравниваются с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса. В 2020 году весной авиабилеты были дорогими, так как спрос на перевозки упал почти до нуля», — отмечается в публикации.



Между тем представитель Минтранса в беседе с «Известиями» сообщил, что ведомство не знакомо с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты, поэтому прокомментировать подорожание не может. По его словам, увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на второй квартал текущего года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.



Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила изданию, что россияне в условиях закрытых границ выбирают для отпуска отечественные курорты, поэтому спрос на такого рода поездки растет. Она отметила, что роль в ценообразовании также играет постепенное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса .

По ее словам, в последний год авиакомпании из-за неопределенности были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, однако сейчас продолжается восстановление внутреннего туризма и стоимость билетов возвращается к нормальным показателям.





В «Туту.ру» сообщили, что перелеты по России остаются гораздо доступнее, чем в другие страны. Среди десяти наиболее популярных зарубежных направлений, как уточнил представитель сервиса, за апрель—июнь только одно вписывается в бюджет до 10 тыс. руб. в одну сторону — это Кишинев.



Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с изданием отметил, что динамика тарифов, наблюдаемая в нынешнем году на внутренних маршрутах, заметно различается от направления к направлению. По его словам, есть отдельные линии, где по-прежнему фиксируется снижение цен на билеты относительно докризисного уровня.



Между тем, в компании S7 агентству РБК сегодня сообщили, что «средний тариф на рейсах S7 Airlines по России в первом квартале 2021 года на 1% ниже, чем в первом квартале 2019 года. Текущая стоимость билетов S7 Airlines на апрель—июнь 2021 года на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года» .