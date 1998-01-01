Новости Хорватия возобновила выдачу россиянам туристических виз Попасть в Хорватию можно со справкой о прививке «Спутником-V» или отрицательным ПЦР-тестом

Как сообщил глава Национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка, с 1 апреля посольство Хорватии в РФ возобновило прием документов на выдачу туристических виз гражданам России. «Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами. Границы Хорватии открыты для россиян: въехать могут как туристы, вакцинированные «Спутником V», так и путешественники, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу или справку о перенесенной коронавирусной инфекции - подходит любой из перечисленных вариантов. С 1 апреля возобновляется и выдача туристических виз гражданам России. Таким образом, все россияне, которые захотят в этом году приехать в Хорватию, смогут это сделать», – заявил г-н Ружичка. По его словам, в Хорватии надеются, что стабильная эпидемиологическая обстановка на курортах и в городах страны, а также готовность принимать российских туристов помогут скорейшему восстановлению прямого авиасообщения с Россией. Согласно информации Посольства Хорватии в Москве, национальная виза Хорватии дает разрешение для въезда и пребывания до 90 дней в каждый период продолжительностью 180 дней. Заявление о выдаче визы подается не ранее, чем за три месяца до предполагаемой поездки в посольстве Республики Хорватии в Москве или в визовых центрах в 19 городах. На текущий момент данных о том, как будут работать визовые центры Хорватии, нет. Отметим, что в отличие от шенгенской визы, для получения визы в Хорватию не нужно сдавать биометрию. Для подачи заявления на получение туристической визы в Хорватию требуется подтверждение бронирования и оплаты отеля, хостела, кемпинга или другого объекта на весь период проживания (чеки, договоры, выписки с банковской карты или счета), а также оплаченной туристической поездки (ваучер). Как мы сообщали ранее, в среду власти республики объявили новые меры по борьбе с коронавирусом, которые вступили в силу 1 апреля и будут действовать, как минимум, до 15 апреля. "Въезд в Хорватию для иностранцев возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до поездки. Или после сдачи быстрых антиген-тестов, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации (сроком действия до 6 месяцев) или справкой о перенесенном COVID-19", — заявил глава МВД Хорватии Давор Божинович Как отметил г-н Вожинович, исключение составляют дети до 7 лет, если они пересекают границу с родителями или опекунами, у которых есть справки с отрицательным результатом теста на COVID-19. "Кроме того, можно будет въезжать в Хорватию с сертификатом о прививке китайскими вакцинами или российской "Спутник V", несмотря на то, что препараты все еще не зарегистрированы в ЕС. Для нас важно, что граждане с прививкой из этих стран будут рассматриваться наравне с остальными", — пояснил глава МВД. /TOURBUS.RU

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