Пулково станет хабом для российских регионов

Пассажиропоток между Северной столицей и региональными аэропортами должен вырасти с трех до пяти млн человек в год

Петербургский аэропорт Пулково и группа «Новапорт», управляющая 20 региональными воздушными гаванями, подписали рассчитанный на 10 лет меморандум о взаимопонимании, целью которого является развитие маршрутной сети и увеличение транзитных потоков пассажиров, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Речь идёт как об увеличении частоты полетов по уже имеющимся направлениям, так и об открытии новых рейсов. В частности, договоренностями предусмотрено формированиепятилетней маркетинговой программы с привлечением туристического бизнеса и органов власти регионов.

Намечено и достижение конкретной цели: результатом сотрудничества должен стать рост пассажиропотока между Петербургом и городами присутствия «Новапорта» с двух до пяти млн пассажиров в год.



Как подчеркнул генеральный директор управляющей Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев, «в прошлом году россияне заново открыли возможности отдыха в Петербурге, а наличие прямых рейсов обеспечивает возможность осуществления такого путешествия».

По его словам, в настоящее время необходимо создать условия, при которых «как можно большее количество людей могло бы свободно и круглогодично перемещаться между Петербургом и регионами».

При этом, как считает топ-менеджер ВВСС, город на Неве вполне мог бы стать и транзитным хабом для пассажиров из регионов РФ, поскольку из Северной столицы в рамках весенне-летнего расписания можно улететь по 70 российским и 20 международным направлениям.

С его мнением согласился и генеральный директор «Новапорта» Сергей Рудаков. «С учетом того, что в «Пулково» летают такие перевозчики как «Россия» и «Победа», имеющие разветвленную региональную маршрутную сеть, Петербург вполне может быть использован в качестве хаба», - полагает он. По его оценке, росту пассажиропотока в город на Неве может помочь и тот факт, что в Северную столицу из регионов есть субсидированные рейсы, тогда как в Москву «полеты давно не субсидируют». «Меморандум учитывает ключевую роль воздушного транспорта в развитии пассажирских перевозок, социальную и экономическую значимость повышения взаимной транспортной доступности между регионами РФ», - констатировал Сергей Рудаков.





Как считают обе стороны, увеличивать количество перевозимых из регионов пассажиров можно не только за счет роста их потока на таких «раскрученных» направлениях как Сочи, Геленджик, Калининград или Мурманск, но и за счет других имеющихся в обойме «Новапорта».

В частности, в настоящее время из Петербурга нет прямых рейсов в Читу или Улан-Удэ: на этих направлениях (в т. ч. за счет роста интереса к внутреннему туризму) тоже могли бы появиться рейсы.

/TOURBUS.RU



