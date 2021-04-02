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Территория MICE - на "Интурмаркете"

День MICE пройдет завтра в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021»

В пятницу второго апреля в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021» состоятся мероприятия в рамках проекта «Территория MIСЕ».

Развитие МАЙС-индустрии играет одну из ключевых ролей в развитии экономики страны: в увеличении доли несырьевого экспорта, в продвижении регионами России своего турпродукта для деловых гостей, обеспечении роста инфраструктуры как инструмента коммуникации между субъектами экономики.

Именно в целях продвижения потенциала российских регионов в 2018 году был запущен цикл мероприятий проекта «День МАЙС в регионах России», направленный на демонстрацию возможностей территорий и городов.

Прошлый год доказал, что индустрия встреч и событий – не маркетинговый термин, а реальный сегмент экономики из более 100 отраслей и видов хозяйственной деятельности.

MICE-индустрия – это платформа, которая объединяет различные сферы экономики регионального и федерального уровней. В рамках программы дня эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE» поделятся опытом проведения успешных мероприятий в регионах России, стратегиями развития территорий для привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей.

Программа позволит ответить на главный вопрос: как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в Ваш регион.

Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой.

Место проведения: павильон 8, 1 этаж

Территория MIСЕ - это возможности:

познакомиться с новыми региональными поставщиками и достигнем договорённостей по актуальным вопросам;

получить экспертную оценку и рекомендации по взаимодействию с региональными отелями и ДМС и многое другое.

Участие бесплатное.

Предварительная регистрация.

Расписание мероприятий:

10.00 – 11.30 СТАРТ-СЕССИЯ «Этот безумный, безумный, безумный мир! яркие мероприятия в период «событийного карантина»

11:30 – 13:00 МАСТЕРСКАЯ «TIK-TOK помощь: классические и новые каналы продвижения событий и дестинаций»

13:30 – 15:00 КЕЙС-СЕССИЯ «Регионы России глазами MICE-заказчиков»

15:00 – 16:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ федерального проекта «MIСE-карта регионов России»

16:00 – 17:30 ДЕЛОВАЯ ИГРА «Создаем территорию MICE вместе»