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01 апреля
Территория MICE - на "Интурмаркете"
День MICE пройдет завтра в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021»
В пятницу второго апреля в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021» состоятся мероприятия в рамках проекта «Территория MIСЕ».
Развитие МАЙС-индустрии играет одну из ключевых ролей в развитии экономики страны: в увеличении доли несырьевого экспорта, в продвижении регионами России своего турпродукта для деловых гостей, обеспечении роста инфраструктуры как инструмента коммуникации между субъектами экономики.
Именно в целях продвижения потенциала российских регионов в 2018 году был запущен цикл мероприятий проекта «День МАЙС в регионах России», направленный на демонстрацию возможностей территорий и городов.
Прошлый год доказал, что индустрия встреч и событий – не маркетинговый термин, а реальный сегмент экономики из более 100 отраслей и видов хозяйственной деятельности.
MICE-индустрия – это платформа, которая объединяет различные сферы экономики регионального и федерального уровней. В рамках программы дня эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE» поделятся опытом проведения успешных мероприятий в регионах России, стратегиями развития территорий для привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей.
Программа позволит ответить на главный вопрос: как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в Ваш регион.
Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, представители ТПП РФ, Комитета по туризму ГД РФ, региональные органы управления туризмом/ экономикой.
Место проведения: павильон 8, 1 этаж
Территория MIСЕ - это возможности:
познакомиться с новыми региональными поставщиками и достигнем договорённостей по актуальным вопросам;
получить экспертную оценку и рекомендации по взаимодействию с региональными отелями и ДМС и многое другое.
Участие бесплатное.
Расписание мероприятий:
10.00 – 11.30 СТАРТ-СЕССИЯ «Этот безумный, безумный, безумный мир! яркие мероприятия в период «событийного карантина»
11:30 – 13:00 МАСТЕРСКАЯ «TIK-TOK помощь: классические и новые каналы продвижения событий и дестинаций»
13:30 – 15:00 КЕЙС-СЕССИЯ «Регионы России глазами MICE-заказчиков»
15:00 – 16:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ федерального проекта «MIСE-карта регионов России»
16:00 – 17:30 ДЕЛОВАЯ ИГРА «Создаем территорию MICE вместе»
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