Новости «Интурмаркет-2021» начал работу Международная туристическая выставка, традиционно ориентированная, прежде всего, на внутренний рынок, пройдет в течение трех дней в залах Экспоцентра на Пресне

Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2021» началп сегодня работу в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Пресне (павильон № 8). 1 и 2 апреля экспозиция выставки открыта с 10 до 18 часов, 3 апреля — с 10 до 16. Как отметил, приветствуя участников и гостей выставки, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, “За время своего существования выставка «Интурмаркет» стала одной из главных международных площадок для прямого диалога государства и туристического бизнеса. В этом году ключевая тема форума является прямым отражением существующего запроса туристов на внутренние путешествия по России. Наша страна богата интересными и уникальными местами. Но есть проблемы с инфраструктурой, транспортной доступностью. Решить их можно, лишь объединив усилия. Флагманом в этой работе станет новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». На выставке будут представлены самые яркие и запоминающиеся точки России, куда с удовольствием поедет путешественник. Они зададут направления для развития инфраструктуры”. Как рассказали нам организаторы форума, как и в предыдущие годы наиболее развернуто на выставке «Интурмаркет» представлены регионы России. Алтайский край выступил стратегическим партнеров выставки, а Республика Хакасия — в статусе «региона-партнера», проект «Государева дорога» — межрегиональным партнером. Однако в списке экспонентов есть также представители зарубежных стран: Турция, Китай, Куба, Болгария, Греция, Танзания (о-в Занзибар) и ряд государств СНГ. В течение трех дней на выставке будут проходить мероприятия деловой и культурной программы. В этом году на семи деловых площадках «Интурмаркета» выступят более 70 спикеров. в программе предусмотрены круглые столы, семинары и презентации, которые охватывают почти все сферы туристической индустрии. Говоря о деловой программе выстаки, директор «Интурмаркета» Ольга Хоточкина отметила ранее: «Крайне ценным мне кажется блок по реализации межрегиональных маршрутов. Мы очень много про них говорили, и вот они, действительно, поехали! Здесь есть прекрасные успешные кейсы. Мой любимый — это «Яркие выходные в Поволжье», реализованный с помощью РЖД, который наконец-то повернулся лицом к турбизнесу. Для меня это большое личное счастье. Будут темы, которые давно не обсуждали, — яхтенный туризм, круизный. В общем, все мероприятия деловой программы — это запчасти, без которых паровоз — российский турбизнес — не едет. Уверена, что все это надо идти и слушать, если ты имеешь отношение к туризму. Например, одно из мероприятий посвящено работе с «серебряным» возрастом. Это новое для российского турбизнеса направление. Мне кажется очень важным как для b2b, так и как для b2c понимание специфики работы с этой аудиторией. Будем говорить о цифровых подходах к маркетингу при работе с «серебряным» возрастом и о тех изменениях, которые внес пандемийный год в методики создания турпродукта для них. Рекомендую также посетить нашу IT-конференцию. Хотя эту тему за год поднимали много раз, не могу не обратить внимание читателей на один тренд. Монстры типа Google, Яндекса, Mail.ru, Сбера, которые пытаются доминировать в области цифровизации, не обошли вниманием и наш рынок. Поэтому и у нас на конференции тоже будут говорить о методах работы с рынком с точки зрения этих глобальных центров. Из тем, которые мы давно не брали в деловую программу — работа музеев. Долгое время они были такой «вещью в себе», очень консервативными структурами с точки зрения туризма. Сейчас многое меняется. О новых музейных концепциях, которые делают музей и событийной площадкой, и центром развития туристической инфраструктуры, речь также пойдет в рамках деловой программы выставки”. Для тех, кто не сможет лично посетить выставку, организована онлайн-трансляция из залов, где пройдут основные мероприятия. Она доступна на сайте выставки. /TOURBUS.RU

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