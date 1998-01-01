Франция вновь ужесточает карантин

На месяц в стране вводится комендантский час, ограничиваются контакты с родственниками и запрещаются путешествия по стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о решении ужесточить ограничения для борьбы против распространения коронавируса, - сообщает «Интерфакс».

В ходе телеобращения к согражданам Макрон заявил, что "правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели".

Введенные ранее в ряде регионов меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля, понедельника, как минимум на три недели закрываются школы. Студентам высших учебных заведений разрешено, при желании, посещать занятия очно раз в неделю.

Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Президент Франции сообщил, что граждане страны, которые хотят уехать в другой регион, смогут это сделать в грядущие выходные, когда в большинстве западных стран будут отмечать Пасху.

Он также сообщил, что с 16 апреля вакцинация станет возможна для людей от 60 до 70 лет, с 15 мая — от 50 до 60 лет. Он отметил, что к концу лета "все французы старше 18 лет смогут получить вакцину, если этого захотят".

Между тем, г-н Макрон отметил, что рассчитывает на возобновление работы с середины мая некоторых объектов сферы культуры и террас ресторанов.

На этой неделе сообщалось, что во Франции в реанимации находятся свыше 4,9 тыс. пациентов с коронавирусом, что выше показателя пика, зафиксированного во время второй волны пандемии в стране в ноябре прошлого года.

Больницы Франции работают на пределе возможностей, занято на настоящий момент 89% мест в палатах интенсивной терапии.

Отметим также, что, выступая вчера на пресс-конференции в Москве, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что "есть ожидания, что Европа вот-вот откроется, но по всем признакам, которые мы наблюдаем, этим летом вряд ли стоит ждать открытия любимых и долгожданных европейских направлений".

/TOURBUS.RU