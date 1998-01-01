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01 апреля
Франция вновь ужесточает карантин
На месяц в стране вводится комендантский час, ограничиваются контакты с родственниками и запрещаются путешествия по стране
Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о решении ужесточить ограничения для борьбы против распространения коронавируса, - сообщает «Интерфакс».
В ходе телеобращения к согражданам Макрон заявил, что "правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели".
Введенные ранее в ряде регионов меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.
С 5 апреля, понедельника, как минимум на три недели закрываются школы. Студентам высших учебных заведений разрешено, при желании, посещать занятия очно раз в неделю.
Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Президент Франции сообщил, что граждане страны, которые хотят уехать в другой регион, смогут это сделать в грядущие выходные, когда в большинстве западных стран будут отмечать Пасху.
Он также сообщил, что с 16 апреля вакцинация станет возможна для людей от 60 до 70 лет, с 15 мая — от 50 до 60 лет. Он отметил, что к концу лета "все французы старше 18 лет смогут получить вакцину, если этого захотят".
Между тем, г-н Макрон отметил, что рассчитывает на возобновление работы с середины мая некоторых объектов сферы культуры и террас ресторанов.
На этой неделе сообщалось, что во Франции в реанимации находятся свыше 4,9 тыс. пациентов с коронавирусом, что выше показателя пика, зафиксированного во время второй волны пандемии в стране в ноябре прошлого года.
Больницы Франции работают на пределе возможностей, занято на настоящий момент 89% мест в палатах интенсивной терапии.
Отметим также, что, выступая вчера на пресс-конференции в Москве, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что "есть ожидания, что Европа вот-вот откроется, но по всем признакам, которые мы наблюдаем, этим летом вряд ли стоит ждать открытия любимых и долгожданных европейских направлений".
/TOURBUS.RU
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