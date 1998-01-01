С сегодняшнего дня Хорватия принимает россиян, привитых вакциной "Спутник V"

Граждане России смогут въехать в Хорватию спустя две недели после получения второй дозы вакцины

Власти Хорватии разрешили с 1 апреля въезд в страну иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но также китайскими и российской "Спутник V", сообщает местная газета Jutarnji List со ссылкой на главу хорватского МВД Давора Божиновича, информирует «Интерфакс».

В среду власти республики объявили новые меры по борьбе с коронавирусом, которые вступают в силу 1 апреля и будут действовать, как минимум, до 15 апреля.

"Въезд в Хорватию для иностранцев возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до поездки. Или после сдачи быстрых антиген-тестов, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации (сроком действия до 6 месяцев) или справкой о перенесенном COVID-19", — заявил глава МВД.

Как отметил г-н Вожинович, исключение составляют дети до 7 лет, если они пересекают границу с родителями или опекунами, у которых есть справки с отрицательным результатом теста на COVID-19.

"Кроме того, можно будет въезжать в Хорватию с сертификатом о прививке китайскими вакцинами или российской "Спутник V", несмотря на то, что препараты все еще не зарегистрированы в ЕС. Для нас важно, что граждане с прививкой из этих стран будут рассматриваться наравне с остальными", — пояснил глава МВД.

По словам г-на Божиновича, подобная мера позволит "расширить круг доказательств незаразности".

В свою очередь, директор Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Чапак пояснил, что страны ЕС могут принимать вакцины из третьих стран, если гарантирована подлинность сертификатов о прививке. "Мы не знаем, что какие вакцины будут приняты регламентом Евросоюза, но мы решили признавать препараты, не зарегистрированные в ЕС", — сказал он.

Г-н Чапак добавил, что иностранные граждане с прививкой могут въехать в Хорватию спустя две недели после получения второй дозы вакцины.

Отметим что ранее глава хорватского турофиса в России Райко Ружичка заввил, что для максимальной безопасности пребывания туристов в условиях пандемии коронавируса, в Хорватии вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком «Безопасное пребывание в Хорватии».

«Новый проект «Безопасное пребывание в Хорватии» будет сопровождаться очень подробными протоколами во всех сегментах туристического бизнеса», – отметил Райко Ружичка.

«Если откроются границы ЕС, восстановится авиасообщение и европейские страны возобновят выдачу туристических виз россиянам, Хорватия обязательно проведет промокампанию на российском рынке. Предварительные договоренности о выделении бюджета на эти цели с министерством туризма Хорватии и Хорватским туристическим сообществом есть. В том числе, мы готовы поддержать и ведущих туроператоров направления», – добавил г-н Ружичка.

По словам г-на Ружички, при возобновлении странами ЕС визовых процессов в России, у россиян не будет проблем с получением виз в Хорватию.«Для этого у Хорватии есть необходимые ресурсы. Как правило, работу консульств усиливают командированные из Хорватии визовые специалисты. Так было и в прошлые годы, когда на пике сезона визы в Хорватию оформлялись россиянам в короткие сроки», – пояснил глава российского представительства по туризму Республики Хорватия.

По информации СМИ, оборот сферы туризма и гостеприимства Хорватии в 2020 году упал на 45% .

Всего в прошлом году в Хорватии зафиксировали около 24 тыс. российских прибытий и почти 154 тыс. ночевок наших соотечественников. При этом из-за пандемии коронавируса турпоток из России в Хорватию сократился более чем в шесть раз.

/TOURBUS.RU