РСТ: Запрет на полеты в Турцию из части городов России приведет к снижению турпотока

Эксперты комментируют запрет Росавиации на полеты в Турцию из 13-ти вновь открытых для международного сообщения аэропортов страны

Запрет на полеты в Турцию из части российских аэропортов приведет к заметному сокращению турпотока в эту страну предстоящим летом, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

Напомним, что, как мы сообщали вчера, с 1 апреля, по решению оперштаба, авиакомпании смогут выполнять международные рейсы из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Между тем, в понедельник Росавиация разослала авиакомпаниям ноту о том, что авиасообщение с Турцией и Великобританией из этих городов не возобновится.

"Конечно, если авиакомпании летом не смогут возить туристов прямыми рейсами в Турцию из 13 городов, это сократит турпоток. Часть туристов полетит рейсами с посадкой в "разрешенных" аэропортах, как это было в прошлом году, а часть не поедет в Турцию, пока сложно оценить, насколько значительная.

Но среди тех регионов, откуда запрещены вылеты, есть достаточно крупные и богатые. Из Краснодара, Сочи, Тюмени, Волгограда на турецкие курорты летало немало туристов, да и в оставшихся городах направление популярно", — сказала г-жа Тюрина.

Экспенрт добавила, что «дискриминация» городов с точки зрения доступа к международным рейсам выглядит странно.

"И раньше было не совсем ясно, по какому принципу те или иные региональные аэропорты открываются для международных рейсов. Почему столько времени тянули, чтобы открыть Воронеж или Тюмень.

А здесь совсем уж непонятно, почему из Уфы или Хабаровска можно летать в Турцию, а из того же Краснодара или Южно-Сахалинска нельзя", — подчеркнула представитель РСТ.

Отметим, что в 2020 году, по данным министерства культуры и туризма Турции, ее посетило около 2 млн российских туристов, из-за пандемии турпоток сократился в 3,5 раза. Сейчас улететь в Турцию можно из 12 городов России, не считая Москвы и Петербурга.

/TOURBUS.RU