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31 марта
Балтийские круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены до конца июля
Причина новой отмены круизов - отсутствие ясности по нормализации эпидемиологической обстановки и перспектив открытия границ
«Настоящим паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене рейсов в период с 22 мая по 31 июля 2021 года включительно в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС», - такое сообщение появилось вчера на официальной странице паромного оператора в одной из социальных сетей.
Кроме названной, среди причин отмены круизов из Петербурга компания называет и отсутствие ясности по нормализации эпидемиологической обстановки и перспектив открытия границ между Россией и странами ЕС.
Всем клиентам, которые совершили переносы бронирований на рейсы, отмененные в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, предлагается несколько вариантов решения ситуации. Первый - перенос путешествия на аналогичный маршрут в период с 01.08.2021 по 01.10.2021 включительно с сохранением оплаченного набора услуг без осуществления дополнительных оплат.
Второй - возврат денег за бронирование, который будет производиться в срок до 31.12.2021 года.
При этом организаторы круизов сообщают о том, что «обращение должно быть направлено по месту бронирования круиза по электронной почте», а решение по этому вопросу нужно принять до 15 мая 2021 года.
Стоит напомнить: ранее круизную навигацию на Балтике паром «Принцесса Анастасия» компании MOBY SPL должен был начать с 22 мая. Более того: на официальном сайте перевозчика до сих пор находится полный перечень рейсов в Таллин, Стокгольм, Хельсинки и Ригу, начиная с этой даты. А вот об их отмене вплоть до конца июня этого года почему-то не сообщается.
«В сложившейся ситуации трудно было ожидать чего-то другого: ясности по открытию границ в регионе плавания «Принцессы Анастасии» действительно никакой, а заблаговременное сообщение об отмене круизов позволит клиентам принять верное на их взгляд решение, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Увы, но второй год подряд пассажирское паромно-круизное направление на Балтике оказывается в крайне сложном положении. И если ситуация хотя бы к середине года не изменится к лучшему, сезон может быть потерян».
Впрочем, среди потенциальных клиентов оператора есть и те, кто готов подождать: часть из них выражает ему поддержку и намерена отложить круиз до лучших времен.
/TOURBUS.RU
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