Рынок деловых мероприятий оживает

Снятие карантинных ограничений привело к заметному росту интереса к проведению крупных международных конференций и симпозиумов в России

Эксперты MICE-агентства «Аэроклуб Тур» провели очередное исследование рынка деловых мероприятий: по его результатам выяснилось, что снятие карантинных ограничений в марте 2021 года привело к резкому скачку спроса: по сравнению с февралем, интерес к бизнес-событиям вырос в два раза, а объем мероприятий в денежном эквиваленте дорос до 70% от показателей «доковидного» 2019 года.

«Нижнюю точку кризиса можно считать пройденной: все больше компаний возвращается к «доковидной» жизни, разрешает сотрудникам работать из офиса, проводить встречи и мероприятия. - констатирует Андрей Зинковецкий, генеральный директор MICE-агентства «Аэроклуб Тур». - Однако многие компании отдают предпочтение небольшим мероприятиям для того, чтобы минимизировать риски».

По оценке Андрея Зинковецкого, «резкий скачок спроса на деловые мероприятия связан с наличием отложенного спроса, но летом можно ожидать традиционного сезонного спада MICE-активностей». Он полагает, что осенью рынок вернется на 65–75% от объемов 2019 года, а полного его восстановления не приходится ожидать до конца 2022 года.

При этом его оценки подтверждает реальность: в Петербурге, к примеру, уже заявлены к проведению сразу несколько крупных деловых мероприятий. Так, на состоявшемся 26 марта заседании оргкомитета V Санкт-Петербургского Международного форума труда утверждены окончательные даты его проведения: мероприятие пройдет в период с 19 до 23 апреля в гибридном формате. Масштабы впечатляют: по оценке организаторов, крупнейшее в России профильное мероприятие по рынку труда привлечет не менее 10 тыс. делегатов, а его онлайн-аудитория составит до 200 тыс. человек.

По словам ответственного секретаря форума Дмитрия Чернейко, в целом программа мероприятия «очень обширна и включает такие темы, как эффективность труда и его безопасность, кадровое обеспечение нацпроектов, профессии будущего, новая «удалённо-виртуальная» занятость и многие другие».

Фонд Росконгресс, в свою очередь, сообщил и о проведении в Петербурге самого крупного в стране Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ): он состоится 2-5 июня 2021 года. Интересно, что в этом году стоимость участия в событии резко возросла. Так, стоимость стандартного пакета участника обойдется ему в …840 тыс. рублей, а премиального – в 960 тыс.

А это, по сравнению с ценами 2019 года, выше более чем в 2 раза, поскольку тогда «стандарт» стоил «всего» 350 тыс. рублей, а «премиум» - 410 тыс.

Как пояснил директор ПМЭФ Алексей Вальков, дополнительные затраты связаны с необходимостью проведения мероприятия в условиях соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности.

Для тех участников, которые приедут в Петербург «живьем», организаторы обещают создать условия полной безопасности, обеспечив на всех объектах форума тепловизионный контроль, рециркуляцию и обеззараживание воздуха. И даже цифровые системы учета коллективного иммунитета...

Кроме названных, в 2021-м в Петербурге пройдет и масса других крупных деловых событий. Среди них такие как VIII Международная конференция «Российское судостроение» (1-2 апреля), Петербургский международный автомобильный салон (8-11 апреля), IV Инновационный Петербургский медицинский форум (27-29 мая), Международная конференция по исследованию космического пространства (14-18 июня), Международный военно-морской салон (23-27 июня), Ежегодный съезд Всемирного общества кардиоторакальных хирургов (16-20 сентября) и масса других мероприятий.

Благодаря активной деятельности по привлечению событий, в начале этого конгресс-бюро города удостоилось почетной награды – премии EFEA Awards 2021 в специальной номинации имени С. Н. Трофимова за вклад в развитие конгрессно-выставочной деятельности.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, «у города огромный потенциал для развития делового туризма».

«В Петербурге сейчас насчитывается почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе 10 крупных комплексов: мы намерены всемерно развивать это направление, тпк как привлечение деловых туристов крайне выгодно», - отмечает он.

/TOURBUS.RU