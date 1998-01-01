Турофис Таиланда рассказал о том, как россияне смогут посещать Пхукет

Стало известно, какие документы необходимо будет собрать туристам для отдыха на Пхукете без карантина после 1 июля

C 1 июля 2021 года Пхукету будет разрешено принимать вакцинированных туристов без карантина. Информация об открытии острова для иностранных туристов поступила на прошлой неделе. Вчера ее также подтвердили в туристическом управлении Таиланда (ТАТ).

«Пхукет станет пилотным направлением, в котором карантинные требования будут отменены с 1 июля, в то время, как в других регионах Таиланда по-прежнему сохраняется требование о прохождении карантина. Ожидается, что в четвертом квартале этого года карантин будет полностью отменен во всех провинциях», – рассказал Ютасак Супасорн, глава ТАТ, которого цитирует АТОР.

На данный момент план по поэтапному открытию Пхукета для вакцинированных иностранных туристов находится на этапе финального подтверждения.

В ТАТ также рассказали, какие документы необходимо будет собрать туристам для въезда на остров Пхукет без прохождения карантина. Прежде всего необходимо будет предоставить доказательства о прохождении полного курса вакцинации препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как уточнили по запросуАТОР»в российском представительстве ТАТ, вакцина «Спутник V» (если гражданину РФ была сделана именно эта прививка) должна быть официально зарегистрирована в ВОЗ и в самом Таиланде. 26 марта было объявлено о том, что процесс регистрации «Спутника V» в ВОЗ завершается.

Представители российского офиса ТАТ рассчитывают, что до 1 июля российская основная вакцина пройдет все необходимые формальности регистрации и в ВОЗ, и в Таиланде. Однако, добавляют они, сертификат о вакцинации должен быть в обязательном порядке на английском языке.

Одного сертификата, тем не менее, будет мало. Для въезда на Пхукет с 1 июля вакцинированным гражданам РФ также потребуются следующие документы:

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета,

свидетельство о въезде (COE), выданное Посольством Таиланда в Москве,

действующая виза или разрешение на повторный въезд, если речь идет о пребывании более 30 дней (до 30 дней для россиян действует безвизовый въезд)

полис медицинского страхования с покрытием не менее 100 тыс. долларов США и включающий лечение COVID-19.

По прибытии в международный аэропорт Пхукета туристы должны будут вновь пройти проверку на COVID-19, а затем загрузить специальное приложение для отслеживания перемещений в указанной зоне.

В ТАТ также напоминают, что с 1 апреля 2021 года правила карантина для туристов в Таиланде смягчаются.

Российские туристы должны проходить обязательный карантин в течение 10 дней (11 ночей) в ASQ/ALQ отеле вне зависимости от наличия паспорта вакцинации.

Каждые 30 дней список стран, которым разрешен сокращенный карантин, будет пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

/TOURBUS.RU