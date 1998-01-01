Дагестан расширяет географию туристических авиарейсов

Теперь полететь на отдых на Каспии и в горах Кавказа смогут и жители Северо-Запада страны

В рамках вступившего в силу с 28 марта весенне-летнего расписания базовый перевозчик аэропорта Пулково — а/к «Россия» начинает летать в Махачкалу, сообщает наш корреспондент в Северной столице. Интенсивность полетов будет быстро расти: сейчас рейсы выполняются четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям), в конце апреля к ним добавится суббота, а в мае вылеты «России» по направлению станут ежедневными.

Первый состоявшийся рейс (линию обслуживают лайнеры Airbus A319) показал большую востребованность направления: экономический класс по направлению из Махачкалы был заполнен на 96%. При этом организаторы полетов и власти республики уверены, что спросом станут пользоваться и полеты на Кавказ: в этом году Дагестан открывает новые возможности для туризма, активно развивая отрасль.

В республике разработан эксклюзивный туристский продукт, который даст гостям возможность познакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями региона, пройти по уникальным маршрутам и посетить места с древней историей.



«Как один из крупнейших авиаперевозчиков России и авторитетных авиационных игроков на туристическом рынке, авиакомпания старается открывать новые яркие и многообещающие точки для жителей нашей огромной страны, - сообщил на торжественной церемонии встречи первого самолета в Петербурге официальный представитель «России» Сергей Стариков.

- С этой позиции Махачкала - перспективное направление и для петербуржцев, и для гостей Северной столицы. Загрузка первых рейсов доказывает востребованность этого межрегионального направления».



«Запуск прямого рейса между Махачкалой и Петербургом - хорошая новость для жителей Дагестана и Северо-Запада России, - считает и председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. - Мы надеемся, что петербуржцы не преминут воспользоваться новым прямым рейсом, а для жителей Дагестана это отличная возможность побывать в Петербурге и найти тысячу причин, чтобы возвращаться сюда снова и снова».



Как подчеркнул врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов, запуск нового авиарейса позволит жителям Дагестана и Северной столицы лучше познакомиться с достопримечательностями, с историей, культурой, традициями регионов.

По его словам, в 2020 году Дагестан посетили более 840 тыс. человек, а в 2021-м ожидается рост числа приезжающих туристов на 20-30%: по итогам этого года турпоток в республику может превысить миллион человек. «Желающие отправиться в Дагестан могут воспользоваться как услугами крупных федеральных туроператоров, так и обратиться к любому из 62 региональных», - отмечает он.



Как подчеркнул представитель туристических властей Дагестана, в республике активно ведется работа над созданием круглогодичных туристических объектов, что позволит значительно расширить сезон и предлагать интересные варианты отдыха еще и в зимний период.

В частности, планируется создать пять туристических кластеров, в числе которых прибрежный, горный, предгорный, охота и рыбалка на Ачикольских озерах. Кроме того, отдельным кластером станет и древний Дербент.

/TOURBUS.RU



