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30 марта
Дагестан расширяет географию туристических авиарейсов
Теперь полететь на отдых на Каспии и в горах Кавказа смогут и жители Северо-Запада страны
В рамках вступившего в силу с 28 марта весенне-летнего расписания базовый перевозчик аэропорта Пулково — а/к «Россия» начинает летать в Махачкалу, сообщает наш корреспондент в Северной столице. Интенсивность полетов будет быстро расти: сейчас рейсы выполняются четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям), в конце апреля к ним добавится суббота, а в мае вылеты «России» по направлению станут ежедневными.
Первый состоявшийся рейс (линию обслуживают лайнеры Airbus A319) показал большую востребованность направления: экономический класс по направлению из Махачкалы был заполнен на 96%. При этом организаторы полетов и власти республики уверены, что спросом станут пользоваться и полеты на Кавказ: в этом году Дагестан открывает новые возможности для туризма, активно развивая отрасль.
В республике разработан эксклюзивный туристский продукт, который даст гостям возможность познакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями региона, пройти по уникальным маршрутам и посетить места с древней историей.
- С этой позиции Махачкала - перспективное направление и для петербуржцев, и для гостей Северной столицы. Загрузка первых рейсов доказывает востребованность этого межрегионального направления».
По его словам, в 2020 году Дагестан посетили более 840 тыс. человек, а в 2021-м ожидается рост числа приезжающих туристов на 20-30%: по итогам этого года турпоток в республику может превысить миллион человек. «Желающие отправиться в Дагестан могут воспользоваться как услугами крупных федеральных туроператоров, так и обратиться к любому из 62 региональных», - отмечает он.
В частности, планируется создать пять туристических кластеров, в числе которых прибрежный, горный, предгорный, охота и рыбалка на Ачикольских озерах. Кроме того, отдельным кластером станет и древний Дербент.
/TOURBUS.RU
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