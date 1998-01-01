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30 марта
В этом году туристы покупают страховки для путешествий по России, Турции и ОАЭ
Компания «АльфаСтрахование» проанализировала изменение спроса на туристическое страхование в этом году
«АльфаСтрахование» проанализировала спрос клиентов компании на туристические направления в январе-феврале 2021 г. Этой зимой они чаще всего отдыхали на территории России, в ОАЭ и Турции, - сообщили нам сегодня в пресс-службе компании.
«В этом году причины, по которым большинство россиян предпочли отдых на территории своей страны, понятны: это и закрытые границы в большинстве стран, которые раньше были «привычными» для зимнего отдыха, и финансовые сложности. Важно заметить, что тотального отказа от путешествий не наблюдается: люди понимают необходимость отдыха, но стараются организовать его максимально ответственно и аккуратно », – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».
/TOURBUS.RU
Наиболее популярные направления отдыха в январе-феврале (2020 г. vs 2021 г.)
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