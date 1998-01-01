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30 марта
В этом году туристы покупают страховки для путешествий по России, Турции и ОАЭ

Компания «АльфаСтрахование» проанализировала изменение спроса на туристическое страхование в этом году


«АльфаСтрахование» проанализировала спрос клиентов компании на туристические направления в январе-феврале 2021 г. Этой зимой они чаще всего отдыхали на территории России, в ОАЭ и Турции, - сообщили нам сегодня в пресс-службе компании.
Большинство россиян в условиях ограниченных возможностей передвижения на фоне пандемии отдали предпочтение отдыху на родине: на полисы для путешествий по России пришлось 32% от общего числа оформленных полисов путешественников. На втором месте от общего числа туристических страховок — Объединенные Арабские Эмираты (16%). На третьем — Турция с 11%.


В целом, в 2021 г., по сравнению с предыдущим годом, большую популярность приобрели дорогостоящие и экзотические направления – Мальдивы и Танзания. При этом, выбирая зарубежные страны для зимнего отдыха, россияне очевидно предпочитали поездки на море – так, в первой десятке оказался и Египет, несмотря на то, что на египетские курорты пока не открыты прямые чартерные перелеты из России.


Среди популярных мест отдыха также оказалась экономичная и безвизовая Сербия. Для сравнения, в прошлом году в тот же период россияне предпочитали путешествия в Европу, особенно востребован был отдых на горнолыжных курортах — в Италии, Германии, Франции, Австрии, Испании.

«В этом году причины, по которым большинство россиян предпочли отдых на территории своей страны, понятны: это и закрытые границы в большинстве стран, которые раньше были «привычными» для зимнего отдыха, и финансовые сложности. Важно заметить, что тотального отказа от путешествий не наблюдается: люди понимают необходимость отдыха, но стараются организовать его максимально ответственно и аккуратно », – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

/TOURBUS.RU

 

Наиболее популярные направления отдыха в январе-феврале (2020 г. vs 2021 г.)

 

2021

 

2020

 

Россия

32%

Италия

9%

ОАЭ

16%

Россия

7,5%

Турция

11%

Германия

6.1%

Украина

10%

Франция

5%

Мальдивы

4%

Австрия

4.7%

Египет

3,4%

Испания

4,2%

Германия

1,5%

Чехия

3,7%

Танзания

1%

Турция

2,4%

США

1%

Финляндия

2%

Сербия

1%

Грузия

1,8%

 


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