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В этом году туристы покупают страховки для путешествий по России, Турции и ОАЭ

Компания «АльфаСтрахование» проанализировала изменение спроса на туристическое страхование в этом году

«АльфаСтрахование» проанализировала спрос клиентов компании на туристические направления в январе-феврале 2021 г. Этой зимой они чаще всего отдыхали на территории России, в ОАЭ и Турции, - сообщили нам сегодня в пресс-службе компании.

Большинство россиян в условиях ограниченных возможностей передвижения на фоне пандемии отдали предпочтение отдыху на родине: на полисы для путешествий по России пришлось 32% от общего числа оформленных полисов путешественников. На втором месте от общего числа туристических страховок — Объединенные Арабские Эмираты (16%). На третьем — Турция с 11%.



В целом, в 2021 г., по сравнению с предыдущим годом, большую популярность приобрели дорогостоящие и экзотические направления – Мальдивы и Танзания. При этом, выбирая зарубежные страны для зимнего отдыха, россияне очевидно предпочитали поездки на море – так, в первой десятке оказался и Египет, несмотря на то, что на египетские курорты пока не открыты прямые чартерные перелеты из России.



Среди популярных мест отдыха также оказалась экономичная и безвизовая Сербия. Для сравнения, в прошлом году в тот же период россияне предпочитали путешествия в Европу, особенно востребован был отдых на горнолыжных курортах — в Италии, Германии, Франции, Австрии, Испании.





«В этом году причины, по которым большинство россиян предпочли отдых на территории своей страны, понятны: это и закрытые границы в большинстве стран, которые раньше были «привычными» для зимнего отдыха, и финансовые сложности. Важно заметить, что тотального отказа от путешествий не наблюдается: люди понимают необходимость отдыха, но стараются организовать его максимально ответственно и аккуратно », – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

/TOURBUS.RU

Наиболее популярные направления отдыха в январе-феврале (2020 г. vs 2021 г.)

2021 2020 Россия 32% Италия 9% ОАЭ 16% Россия 7,5% Турция 11% Германия 6.1% Украина 10% Франция 5% Мальдивы 4% Австрия 4.7% Египет 3,4% Испания 4,2% Германия 1,5% Чехия 3,7% Танзания 1% Турция 2,4% США 1% Финляндия 2% Сербия 1% Грузия 1,8%