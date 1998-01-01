Росавиация не разрешила полеты в Турцию из 13-ти открываемых для международных рейсов российских аэропортов

Информация о запрете Росавиации на полеты в Турцию из «новых» аэропортов появилась на фоне нового ужесточения карантинных мер в стране

Как сообщает АТОР, из 13-ти аэропортов России, открытых с 1 апреля для международного сообщения, пока что не будет рейсов в Турцию. Это следует из телеграммы NOTAM (Notice To Airmen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов - "ТБ"), полученной авиакомпаниями.

В телеграмме, разосланной Росавиацией 29 марта авиакомпаниям, говорится, что согласно решениям Правительства РФ, вступающим в силу с 1 апреля 2021 года, возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Однако, «Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», - отмечается в NOTAM

Таким образом, пока что список городов, из которых будут возможны прямые рейсы в Турцию весной и летом 2021 года, ограничен 21 пунктом вылета. Остальные планы туроператоров по расширению полетных программ пока под вопросом, - отиечают в Ассоциации туроператоров.

Отметим, что одновременно стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении в стране жестких ограничительных мер по выходным, а также на период священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сегодня сообщает турецкая газета Hürriyet. "Действие общенационального комендантского часа продолжится с 21:00 до 5:00 местного времени", — цитирует издание слова Эрдогана.

Сообщается, что вновь загруженность кафе и ресторанов не должна будет будет превышать 50%. Кроме того, в период Рамадана (13 апреля — 13 мая) в точках общепита будут запрещены традиционные коллективные трапезы на рассвете и на закате — кафе и рестораны будут работать на вынос или обеспечивать доставку.

В настоящее время в 58 из 81 провинции страны эпидемиологическая обстановка оценивается как крайне неблагоприятная, отмечает издание.

Напомним, что ранее в этом месяце министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, выступая в эфире телеканала BBC ONE, рассказал, при каких условиях власти страны могут отменить действующее до 15 апреля требование справки с отрицательным тестом на ковид у иностранных туристов.

Первое условие – положительная динамика по коронавирусу (устойчивое снижение количества регистрируемых случаев заболевания COVID-19). «Если к 15 апреля мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», – сказал г-н Эрсой.

Контекст фразы на турецком и ссылка на «прошлогоднюю практику» (когда Турция открывалась сначала для одних стран, потом для других, в соответствии с их динамикой заболеваемости), позволяет говорить о том, что турецкие власти, говоря об отмене ПЦР-тестов, например, для россиян, будут смотреть на снижение заболеваемости именно в России, - отмечают эксперты АТОР.

Второе условие, о котором упомянул министр культуры и туризма Турции, касается массовости и динамики вакцинации в тех странах, откуда туристы будут приезжать в Турцию. Так, г-н Эрсой в интервью BBC сказал, что «существует вероятность того, что после 15 апреля британские граждане также могут не предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на въезде, если программа вакцинации в Великобритании будет продолжаться быстро и эффективно».

/TOURBUS.RU