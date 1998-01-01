Как «влюбить» делового гостя в свою территорию и получить возвратного туриста

Сезон Дней MICE в регионах России - 2021 традиционно открывается на Международной туристической выставке "Интурмаркет" 2 апреля

Как привлечь заказчиков мероприятий на свою территорию? Какие регионы выбирают для проведения мероприятий корпоративные заказчики? Как продвинуть дестинацию на MICE-карте России в условиях стремительно меняющегося медиаландшафта?

Ответы на эти важные вопросы можно будет получить 2 апреля в рамках программы «Территория MICE», с 10:00 до 17:30 павильон 8, 1 этаж. зал фуршетов. Корпоративные заказчики поделятся своим опытом проведения мероприятий в регионах России, требованиями при выборе локаций и предпочтениями при подготовке программы пребывания, стратегиями развития территорий для привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей.

Программа рассчитана на тех, кто активно развивает деловой туризм.

Прошлый год доказал, что индустрия встреч и событий – не маркетинговый термин, а реальный сегмент экономики из более 100 отраслей и видов хозяйственной деятельности. MICE-индустрия – это платформа, которая объединяет различные сферы экономики регионального и федерального уровней.

В рамках программы дня состоится презентация федерального проекта «MIСE-карта регионов России» - заказчики и организаторы мероприятий получат единый информационный ресурс, в виде мобильного приложения/платформы для быстрого принятия решения о регионе, площадке и сценарии мероприятия на основе достоверных данных, предоставленных как самой территорией, так и на основе отзывов потребителей.

Сезон Дней MICE в регионах России - 2021 традиционно открывается на Международной туристической выставке "Интурмаркет"! Приходите и присоединяйтесь! Команда АНО «Проектный офис MICE» открывает российские регионы для MICE и делового туризма.

Предварительная регистрация желательна: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1580425/

Расписание дня:

10.00 – 11.30 СТАРТ-СЕССИЯ «Этот безумный, безумный, безумный мир! яркие мероприятия в период «событийного карантина»

11:30 – 13:00 МАСТЕРСКАЯ «TIK-TOK помощь: классические и новые каналы продвижения событий и дестинаций»

13:30 – 15:00 КЕЙС-СЕССИЯ «Регионы России глазами MICE-заказчиков»

15:00 – 16:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ федерального проекта «MIСE-карта регионов России»

16:00 – 17:30 ДЕЛОВАЯ ИГРА «Создаем территорию MICE вместе»