C сегодняшнего дня для посадки на рейс в Германию нужен ПЦР-тест

Требование о предъявлении отрицательного теста перед вылетом в Германию будет действовать до 12 мая

Как сообщает АТОР, власти Германии уточнили сроки введения для всех прибывающих из-за рубежа требования о предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус до вылета в страну.

Если изначально предполагалось, что мера вступит в силу с полуночи 28 марта (по местному времени), то теперь решено, что требование начнет действовать с полуночи вторника, 30 марта.

С 30 марта для посадки на рейс, вылетающий в Германию, путешественники должны предоставить перевозчику сертификат с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 на немецком или английском языках. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до вылета.

По сообщению немецких СМИ, без такого сертификата на рейс не допустят. Кроме того, при въезде в Германию возможны проверки федеральной полицией и органами здравоохранения наличия у пассажиров соответствующих сертификатов о тестировании.

Если пассажир летел без теста, тест просрочен или информация, указанная в нем, «явно неверна», авиакомпаниям грозят большие штрафы.

По предварительным данным, требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста перед вылетом в Германию будет действовать до 12 мая.

Таким образом, россиянам, имеющим право въезда в Германию, (обладатели вида на жительство, родственники граждан Германии, а также путешествующие с гуманитарными и, в ряде случаев, с деловыми визитами) придется проходить соответствующее тестирование перед вылетом в немецкие пункты назначения.

Напомним, что, как сообщил в минувший четверг Оперштаб, восстанавливается регулярное авиасообщение с Германией. По согласованию с авиационными властями Германии, сообщение с этой страной по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне.

Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва — Берлин.

/TOURBUS.RU