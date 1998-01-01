Новости

Доминикана меняет порядок въезда в страну

С первого апреля въезд в Доминикану будет возможным только с электронной анкетой и QR-кодом

С 1 апреля въезд в Доминикану будет возможным только с электронной анкетой и QR-кодом, - cообщает сегодня АТОР.

Напомним, что в ноябре 2020 года Доминиканская Республика ввела единую электронную форму анкеты на въезд и выезд, которая консолидирует информацию, ранее содержащуюся в трех документах: Международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и декларации о состоянии здоровья путешественника.

До 31 марта 2021 года действительны и бумажные документы и электронный формат анкеты.

Как сообщили АТОРу в представительстве министерства туризма Доминиканской Республики в России, с 1 апреля 2021 года цифровая форма анкеты станет единственной и обязательной.

Форма доступна на русском языке. От путешественников требуется общая информация (номер паспорта, адрес в стране проживания и места назначения в Доминиканской Республике), данные для таможенной службы и декларация («аффидевит») о состоянии здоровья путешественника.

После заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить властям Доминиканской Республики в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы – для въезда в страну и выезда из нее – и получить два QR-кода.

При въезде предъявляется лишь QR-код на прибытие, который допустимо как распечатать, так и хранить в виде снимка экрана. QR-код на выезд предъявлять не нужно, он лишь подтверждает то, что данные были введены верно.

Семьям, путешествующим вместе, разрешается заполнять одну форму с указанием всех членов группы (до семи человек). Для всей семьи формируется единый QR-код.

Форма должна быть заполнена до прохождения миграционного контроля. Рекомендуется сделать это в течение 72 часов до вылета.

При необходимости внести какие-либо изменения в уже отправленные данные форма заполняется заново.

Напомним, официально авиасообщение с Доминиканой Россия не восстановила. Однако ряд туристов добирается до этой страны с пересадками в аэропортах третьих стран.

В Доминиканской республике действует один из самых мягких и лояльных к иностранцам антиковидных режимов. Для отдыха в Доминикане туристам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Гостям страны лишь выборочно проводят по прибытии особые дыхательные экспресс-тесты.

/TOURBUS.RU

