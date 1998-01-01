Эксперты: Российские туристы смогут отправиться на Варадеро в мае

Как мы сообщали на прошлой неделе, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России в четверг объявил об увеличении с апреля количества регулярных рейсов с Кубой. В частности, речь идет о семи рейсах рейсов в неделю из Москвы на Варадеро.

«Увеличение рейсов на Варадеро должно проходить на взаимной основе. Куба пока не согласовала их, речь идет об одностороннем решении России. Мы надеемся, что согласование пройдет в кратчайшие сроки и ожидаем официального заявления от кубинских властей», — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».

Он также напомнил, что сейчас на Кубу выполняется всего лишь четыре рейса в неделю, и открытие нового направления существенно изменит объемы перевозки туристов после распределения частот Росавиацией. «Процедура подготовки полетных программ заключается в получении допусков авиакомпаниями, согласовании полетных программ и получении разрешений», — пояснил г-н Горин.

Допуски на выполнение рейсов в Варадеро получили авиакомпании AzurAir (туроператоры Anex Tour и «Интурист»), NordWind (туроператор PEGAS Touristik), Royal Flight (туроператор Coral Travel), а также «Аэрофлот». «Сейчас будут рассматриваться их заявки на выполнение рейсов, обычно это происходит в кратчайшие сроки. До конца марта перевозчики смогут получить разрешение и полететь на Варадеро с 1 апреля, если их заявки будут согласованы», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

По оценкам экспертов АТОР, потенциально российские перевозчики могут поставить в Варадеро от 2500 до 3500 кресел в неделю.

По данным источников, распределение частот между авиакомпаниями, претендующими на полеты в Варадеро, произойдет в перспективе 1-2 недель. В этом случае не исключено, что российские туристы смогут полететь на кубинский курорт уже в конце апреля, в крайнем случае, на майские праздники.

«Очередные послабления со стороны кубинской стороны можно оценить только как положительные, ведь Куба единственная страна в Карибском бассейне куда есть туры с прямым перелетом. Однако важно учитывать, что для расчетов и организации туров необходимо больше ясности по возможным рейсам и допускам», – прокомментировали ситуацию в компании ANEX Tour.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» заявляют, что после согласования рейсов необходимо будет уладить вопросы, связанные с формированием туров на Варадеро, с контрактингом отелей. «Полноценные заезды туристов можно ожидать не ранее майских праздников», — подчеркнули в компании.

Как напомнили в «Интуристе», российским туристам для путешествия на остров не нужно оформлять визу, поэтому большинство туров можно купить в режиме last minute.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30).

При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски, - напоминает «Интерфакс».

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы.

В настоящее время рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко.

/TOURBUS.RU