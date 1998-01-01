Новая акция кешбэка вызвала рост спроса на туры в Северную столицу

Заметный рост спроса на проездки в город на Неве, о котором уже говорили туроператоры, теперь подтверждается объективными данными: по сведениям банка ВТБ, в течение первой недели действия акции россияне потратили на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду автомобилей в Северной столице более 50 млн рублей - на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 14% выше показателей 2019-го, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Над реализацией этой программы, всемерно ее поддерживая, совместно с Ростуризмом мы работаем с первого дня, - комментирует председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

- Кешбэк стал существенной мерой федерального уровня, которая отрасли помогает пережить сложный период и перейти к восстановлению, а жителям страны - снова посетить город и воспользоваться его классическими и новыми туристскими предложениями».

По его оценке, особенной популярностью в рамках программы сейчас пользуются поездки на короткие и длинные выходные (т. н. сити-брейки), однако «Петербург предоставляет гостям разноплановые экскурсионные маршруты, а его классические достопримечательности в сочетании с новой туристской и культурной географией вполне способны заинтересовать и тех, кто уже бывал в городе, и новых гостей». «Очень надеемся и на то, что их привлекут и запланированные на этот год событийные мероприятия», - говорит Сергей Корнеев.

О том, что ожидания от действия третьего этапа программы туристического кешбэка вполне оптимистичны, ранее говорил и руководитель Лиги туроператоров Петербурга Кирилл Соколов. По его словам, «первая неделя акции показывает очень хорошие результаты».

«Вполне очевидно, что они напрямую связаны с наличием высокого отложенного спроса. – полагает он. – Достаточно долгое время Петербург находился под действием различных ограничительных мер и многие попросту опасались в город ехать.

Сейчас запреты постепенно снимаются и уверенности в том, что поездка состоится, будет насыщенной и по-настоящему интересной, у туристов стало больше».

Стоит напомнить: после 28 марта губернатор Петербурга Александр Беглов, внося изменения в знаменитое для города постановление правительства №121, продлил или смягчил часть ограничений.

Например, с 25 марта количество гостей на торжественной регистрации брака в Петербурге увеличивается до 40 человек, а согласовывать с соответствующими комитетами Смольного проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий нужно только при их численности более 75 человек.

Вместе с тем ранее введенные ограничения на проведение публичных мероприятий, а также работу ночных кабаре, клубов и курение кальянов продлеваются в городе до 30 апреля. Это означает, что «потусить» в Петербурге можно только отчасти, поскольку сейчас из ночных заведений, в основном, работают только бары.

Кроме того, с явными сложностями даже летом столкнутся организаторы детского отдыха: в Петербурге вплоть до 30 сентября продлены ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи.

/TOURBUS.RU