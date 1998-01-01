Не стало Бориса Музенидиса

Основатель и президент турхолдинга Mouzenidis Group скоропостижно скончался в субботу в возрасте 59 лет

Борис Музенидис, основатель и президент туристического холдинга Mouzenidis Group, скончался в минувшую субботу в одной из московских клиник от сердечного приступа в возрасте 59 лет, - сообщили в компании.

Борис Феофилактович Музенидис родился в 1961 году в Грузии, в 1992 году переехал в Грецию и через три года основал компанию Mouzenidis Tours, которая разрослась впоследствии в большой туристический холдинг с принимающей компанией в Греции и туроператорскими компаниями в России и других странах постсоветского пространства.

Подразделения холдинга Mouzenidis Group со штаб-квартирой в Салониках представлены не только в Греции и России, но и в 15 странах Европы и Азии, в том числе в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Казахстане, Польше, Украине и на Кипре.

В России холдинг представлен туроператором «Музенидис Трэвел», отправлявшим на берега гостепримной Эллады до миллиона российских туристов ежегодно.

«Музенидис Трэвел» был официальным партнером совместного греко-российского проекта 2018 года – Года туризма Греция-Россия». В 2018 году Борис Музенидис был награжден российским «Почетным знаком соотечественника» за особый вклад в отношения между двумя странами..

Как рассказал гендиректор принимающей компании Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис, которого цитирует газета «Коммерсант», г-н Музенидис приехал в Россию для участия в туристической выставке MITT-2021. В Москве он заразился коронавирусом, который сначала проходил в легкой форме. Однако в минувшую пятницу, 26 марта, предприниматель был срочно госпитализирован и умер в ночь на субботу от остановки сердца.

«Сейчас мы занимаемся вопросом перевозки тела из Москвы в Грецию. Скорее всего, это будет сделано в среду. Потом мы объявим дату панихиды и похорон»,— сообщил Георгий Масманидис.

Профессионалы туризма и все, работавшие с Борисом Музенидисом, с болью восприняли его неожиданный уход.

Министр туризма Греции Харис Теохарис выразил свои соболезнования семье и близким в связи с кончиной г-на Музенидиса: «Печаль и боль при известии о смерти Бориса Музенидиса. Человек, который много работал в сфере греческого туризма, пионер и первопроходец в этой области. Своим упорным трудом он наладил мосты между Грецией и Россией»

«Это действительно без преувеличения огромная потеря и для российского и для греческого туризма. Успех компании Mouzenidis Group, которая в России является безусловным и многолетним лидером на греческом направлении, во многом заслуга Бориса и той команды единомышленников, которую он собрал», – заявила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

Посол России в Греции Андрей Маслов также выразил свои соболезнования в связи со смертью главы Mouzenidis Group Бориса Музенидиса. «Глубоко потрясен вестью о скоропостижной кончине Бориса Феофилактовича Музенидиса.

Для огромного числа россиян его имя стало синонимом путешествия в Элладу,знакомства с ее достопримечательностями и общими страницами истории наших двух стран. Он — без преувеличения — сделал россиян и греков ближе друг к другу, заслужив по праву их уважение, симпатию и признательность», - говорится в сообщении.



Представители турбизнеса также выражают свою скорбь в профессиональных соцсетях. Вот лишь несколько сообщений: «Большое горе, ушел легендарный человек, невозможно выразить словами боль утраты... Все, кто знал его лично, могут сказать только добрые слова – человек мощнейших качеств, уникальный! Светлая и добрая память…»,

«Я была знакома с этим человеком, он действительно был человеком чести и какие бы тяжелые времена не наступали у компании, он их решал за счёт своих внутренних ресурсов. Я уверена, что его коллектив, команда, которую он создал, его честь не посрамит и после его ухода.»,

«Человек-легенда, человек-репутация. Образец и эталон. Огромная потеря и шок сейчас. Чувство утраты ... И так сложно туризму, и ещё такие потери... Соболезнования родным и близким. Мир туризма скорбит вместе с вами».

Борис Музенидис не так часто давал интервью, считая, что «дела говорят больше слов». Но в одном из своих немногочисленных интервью, опубликованном три года назад он так ответил на вопрос о своей «формуле успеха»: «Я назвал фирму своим именем. Так в залоге у бизнеса оказались моя репутация, слово, честь, долг. Всё это – самое ценное и важное, что есть у меня.

Я могу допустить только один уровень доверия ко мне и к моему бизнесу, этот уровень равен ста процентам. С таким грузом непросто жить».

Медиахолдинг «Турбизнес» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Бориса Музенидиса.

/TOURBUS.RU