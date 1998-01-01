Эксперты: «Доля и влияние туроператоров теперь только вырастут»

Оживленная дискуссия об инвестиционной привлекательности туризма прошла на минувшей неделе в рамках конференции «Туризм в постковидной реальности», прошедшей в столице в ходе выставки MITT-2021.

Так, Андрей Вершинин, гендиректор компании «Слетать.ру», назвал в числе главных негативных последствий пандемии потерю инвестиционной привлекательности туризма:

«Пандемия нанесла колоссальный удар по доверию к туриндустрии. Да, отрасль начала активно оживать, но должно пройти минимум три года для того, чтобы те, кто работал на этом рынке, «забыл» 2020 год. Я говорю о долгосрочной инвестиционной привлекательности туризма.

Пандемия заставляет сегодня думать совершенно иначе о долгосрочном инвестировании. Мы это видим по нашей сети. Мы всегда были активно растущей сетью. Но сейчас, несмотря на то, что рынок оживает, людям сложно решиться открывать новые турагентства»

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, выступающая модератором конференции, в свою очередь, высказала иное мнение: «На мой взгляд, доверие совсем не потеряно. Да, был катастрофический провал, был кризис, но люди все равно хотят и будут путешествовать. Более того, я позволю себе высказать гипотезу, что доля и влияние туроператоров вырастут – как на внутреннем рынке, так и на выездном. Просто потому, что людям теперь нужен будет кто-то, кто в случае чего будет заниматься их проблемами».

Тарас Демура, гендиректор TUI Россия, оказался согласен с г-жой Ломидзе и в целом тоже был настроен позитивно: «Напомню, что инвесторы всегда ожидают приемлемую цену. И сейчас именно такое время. Понимая, что туриндустрия рано или поздно восстановится, сейчас нужно инвестировать, ведь сейчас все можно купить дешево – от хорошей локации и до качественного человеческого капитала. Сейчас самое лучшее время инвестировать в туризм».

Тарас Демура демура также отметил, что «пандемия дала «сумасшедший карт-бланш» для внутреннего туризма. Даже у TUI, который всего два года занимается Россией, в 2020 году объем вырос в пять раз. В этом году объем продаж в 16 раз превышает показатели 2019 года. Мы хотим отвезти, может быть, даже миллион туристов по России. Для нас это большой объем, учитывая, что мы были сфокусированы на зарубежный туризм".

"Мы увидели, что у Бурятии есть потенциал, договорились с Ростуризмом о законопроекте по субсидиям на чартерные рейсы. Пока он не принят, но есть хорошие шансы, что это случится в ближайшее время. И при условии, что государство может компенсировать часть перевозки, такие примеры, как Байкал, мы хотим распространить минимум на 20 регионов. Как только будет принят законопроект о субсидиях, минимум 20 чартерных программ полетят по России. Поэтому есть экономическая целесообразность, мы будем это делать", — подчеркнул глава TUI России.

Позитивный взгляд, основанный на объемах продаж, оказался у гендиректора управляющей компании сети Accor Hotels в России Алексиса Делароффа.

«В 2020 году мы подписали больше всего контактов за 15 лет работы. 2021 год у нас начался очень хорошо. Мы говорим не только о Сочи, но и о других регионах России. На новогодние праздники, февральские, весенние праздники отели были загружены практически полностью. В Москве загрузка составляла в среднем 80%, Екатеринбург – 100%, отлично бронировали номера в отелях Калининграда, Иркутска. Тюмени. Также мы фиксируем огромный спрос на загородные отели.

Что касается летнего сезона, то тут можно отметить, с Турцией будет конкурировать прежде всего Анапа», – резюмировал Алексис Деларофф.

/TOURBUS.RU