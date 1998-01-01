Пхукет откроется для вакцинированных туристов с 1 июля

Власти Таиланда приняли решение открыть остров Пхукет для вакцинированных от ковида туристов с 1 июля, сообщаетсегодня местная газета The Thaiger.

«Комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил план по открытию Пхукета с 1 июля для иностранных туристов. Согласно плану, при вакцинации 70% жителей острова будет получен коллективный иммунитет, и иностранцы с прививками смогут отдыхать на острове без соблюдения карантина», — пишет издание.

Как отмечает издание, если утвержденный план под названием «Песочница Пхукета» будет успешным, то эти правила в перспективе распространяться на другие туристические зоны Таиланда. Ожидается, что другие регионы откроются с 1 октября.

В то же время, по информации АТОР, другой курортный тайский остров - - Самуи предложит иностранным туристам более строгие протоколы. Согласно программе Samui Wonder Island, всех туристов, независимо от статуса вакцинации, ждет карантин. Однако он будет коротким: всего 2-3 дня в номере карантинного отеля, назначенного государством.

По истечении указанного срока иностранцев ждет экспресс-тест на COVID-19 с результатом спустя три часа после забора биоматериала. Если результат будет отрицательным, туристам разрешат поехать в заранее определенные районы острова или по согласованным экскурсионным маршрутам.

Скорее всего, гостям острова придется путешествовать только с гидом.

Путешественники будут снова проверены на 7-й день пребывания, прежде чем смогут сменить местонахождение и путешествовать по Самуи и близлежащим островам без гида. На 14-й день посещения Самуи туристов ждет очередное тестирование на ковид и, если результат по-прежнему будет отрицательным, иностранцам разрешат путешествовать по Таиланду в обычном допандемийном режиме.

Как и по прибытии на Пхукет, перемещения иностранцев на Самуи также будут отслеживаться с помощью обязательного для всех путешественников приложения Samui Health Pass. По информации тайских СМИ, план Самуи получил предварительное одобрение Тайского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA)

Отметим, что, кроме того, с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну с 14 до 10 дней, для вакцинированных – до семи дней. Прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

/TOURBUS.RU