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26 марта
Россияне в марте значительно увеличили расходы на отдых
Банк ВТБ подвел первые итоги весеннего туристического сезона на фоне начала третьего этапа программы кешбэка
За первую неделю третьего этапа программы субсидирования внутреннего туризма россияне существенно увеличили траты на путешествия по стране, - сообщает, опираясь на сообственное исследование, пресс-служба банка ВТБ.
Так, расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду автомобилей составили 1,7 млрд рублей – на 22% больше, чем неделей ранее. При этом расходы на путешествия пока еще на четверть ниже, чем в допандемийном 2019 году.
Больше всего за первую неделю действия программы россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров – 1,45 млрд рублей. Это на четверть больше, чем неделей ранее, и почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года, когда набирала силу пандемия. Между тем, по сравнению с 2019 годом расходы на туры и авиабилеты упали на треть. Средний чек в этой категории снизился на 22% к 2019 году и составил почти 35 тыс. рублей.
На 8% – до 278 млн рублей – увеличились за неделю расходы на бронирование российских гостиниц. По сравнению с 2020 годом объем бронирований вырос на 66%, а с допандемийным 2019 годом – на 38%. Средний чек в отелях остался на уровне 2019 года и составил 6,5 тыс. рублей.
Значительно увеличился интерес к аренде автомобилей: за неделю на эти цели было потрачено 7,5 млн рублей – на 80% больше, чем неделей ранее, вдвое больше, чем в 2019 году и почти втрое – чем в 2020 году. Средний чек в этой категории составил 9 тыс. рублей, почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. В Петербурге расходы россиян на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто за неделю выросли на 26% к предыдущей неделе и превысили 50 млн рублей – на две трети больше, чем в прошлом году, и на 14% выше показателя 2019 года.
Аналогичные траты в Сочи выросли вдвое к 2019 и 2020 году, на 15% к предыдущей неделе и составили 66 млн рублей. На 16% за неделю, в два раза к 2019 году и в 2,7 раза к 2020, увеличились расходы на путешествия в Калининград (10 млн рублей). На 31% за неделю в преддверии высокого сезона выросли траты на курортах Минвод – до 30 млн рублей (+62% к 2019 году и +84% к 2020).
В целом по итогам марта расходы россиян на туризм превысили показатели 2020 года, однако на допандемийном уровне оборот туриндустрии пока не восстановился. Всего с начала весны на гостиницы, авиабилеты, туры и аренду автомобилей было потрачено 4,5 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в марте 2020 года, но на 38% меньше, чем в марте доковидного 2019 года.
/TOURBUS.RU
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