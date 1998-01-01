Cербия продолжит принимать российских туристов на прежних условиях

Предложение впускать в страну вакцинированных от коронавируса путешественников не отменяет разрешения на въезд с ПЦР-тестом

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию ряда российских СМИ о том, что, что Сербия будет пускать только вакцинированных от коронавируса путешественников.

Как сообщается, перед наступлением Пасхи в правительстве Сербии действительно обеспокоены возможным всплеском заболеваемости коронавирусом инфекцией из-за возвращения на праздники граждан Сербии, работающих за рубежом.

По этой причине кризисный штаб сербского кабмина предложил изменить условия въезда в страну для граждан Сербии и иностранцев с учетом прививочной кампании, которая идет в стране и за рубежом.

Так, предлагается разрешить въезд в Сербию граждан страны и иностранцев с сертификатом о полной вакцинации. Полная иммунизация включает две дозы вакцины Pfizer, Sputnik-V и Sinofarm. Поскольку AstraZeneca в настоящее время имеет только одну дозу, предполагается, что одна доза этой вакцины соответствует вакцинам, требующим двойной иммунизации.

Полностью вакцинированные путешественники будут освобождены от ПЦР-теста на коронавирус и прохождения карантина по прибытию.

Однако, отмечают в АТОР, во-первых, соответствующий указ президента Сербии о вступлении новых мер в силу по состоянию на сегодня не подписан. Во-вторых, прием вакцинированных туристов без тестов и карантина вовсе не означает запрета на въезд других туристов с ПЦР-тестами (по существующим правилам).

Таким образом, в Сербию по-прежнему можно въехать или с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее, чем за 48 часов до прибытия, или при прохождении 10-дневного карантина по прибытию.

При этом от тестирования на коронавирус освобождены дети до 12 лет, если у родителя, с которым они путешествуют, имеется отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, ПЦР-тест не нужен транзитным путешественникам, срок пребывания которых на территории Сербии не превышает 12 часов.

Для иностранцев, которые прибывают в Сербию по деловым причинам, необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антигены в Торговую палату Сербии в течение 24 часов с момента въезда.

/TOURBUS.RU