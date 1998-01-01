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Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами и начинает международные рейсы из 13 городов

Возобновляются, в частности, регулярные рейсы в Германию и на Шри-Ланку, а также увеличивается число рейсов на Кубу, в Египет и ОАЭ

Россия с 1 апреля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообoщает оперштаб.

"Оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении с 1 апреля на взаимной основе авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой", — сообщили журналистам в оперштабе в четверг.

Там сказали, что по согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение с этой страной по маршруту Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне.

Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва — Берлин — Москва, три раза в неделю по направлению Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва.

Напомним, что в настоящее время въезд в Германию россиян с туристическими целями невозможен, оформление виз преостановлено.

В штабе сообщили, что авиасообщение с Венесуэлой (Москва — Каракас) будет осуществляться два раза в неделю, с Сирией (Москва — Дамаск) — один раз в неделю.

По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва — Душанбе), Узбекистан (Москва — Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва — Коломбо).

Напомним, что Министерство здравоохранения Шри-Ланки 19 марта обновило карантинные меры для иностранных туристов. От прохождения обязательного карантина в сертифицированных государством отелях освобождены туристы, прошедшие полные курс вакцинации от коронавируса. Какой именно вакциной должен быть иммунизирован турист, в протоколах ланкийского минздрава не указывается.

Кроме того, оперштабом принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва — Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград — Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты правительством ранее.

Помимо этого, с 1 апреля увеличивается количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России.

Ранее были приняты решения об открытии рейсов в эти страны из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, и ряда других городов.

По информации «Интерфакса», начиная с лета 2020 года, Россия возобновила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию, Грецию и Сингапур.

Таким образом, с 1 апреля количество стран, с которыми возобновляется приостановленное из-за коронавируса весной 2020 года авиасообщение, достигнет 27.

Кроме того, оперштаб сообщил, что рейсы за границу с 1 апреля 2021 года возобновляются из аэропортов еще 13 городов России.

"Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 г. №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU

