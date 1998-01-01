Daily Sabah: В этом сезоне Турция может лишиться британских туристов

Британские власти ввели штрафы в размере $6,9 тыс. для англичан, которые хотят выехать из страны на отдых

Туристы из Великобритании активно бронировали отели Турции на лето 2021 года, однако после введения властями королевства штрафов для своих граждан за необязательные зарубежные поездки эти брони оказались под угрозой, пишет газета турецкая Daily Sabah, которую цитирует «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, власти Великобритании ввели штрафы в размере $6,9 тыс. для жителей Англии, которые хотят выехать из страны во время локдауна без уважительной причины.

"Новость о штрафах последовала за резким увеличением числа бронирований отелей Турции британскими туристами.

Представители туриндустрии республики ожидали большого турпотока из Великобритании в июне, однако теперь прибытие путешественников из королевства под большим вопросом", — пишет издание.

По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, с 15 апреля, когда в Турции стартует кампания по вакцинации, страна вряд ли продолжит требовать от путешественников из Великобритании справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид.

Как отметил министр, этим летом Турция будет учитывать статистику заражений коронавирусом и темпы вакцинации, прежде чем начать прием иностранных туристов. Если число заражений в других странах будет снижаться, то ПЦР-тест у их граждан из них не потребуют.

Как сообщает Daily Sabah, Турция надеется на активное восстановление туризма в этом году. По мнению властей, турпоток в 2021 году должен вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом.

По словам замминистра культуры и туризма Надира Алпаслана, в этом году Турция рассчитывает принять около 34 млн иностранных туристов. По прогнозам, доходы от туризма должны вырасти до $23 млрд.

В прошлом году Турцию посетили чуть больше 12,7 млн иностранных туристов, это на 71,7% ниже, чем в 2019 году, когда еще не было пандемии коронавируса.

Доходы от туризма в прошлом году упали на 65,1%, до $12,06 млрд.

/TOURBUS.RU