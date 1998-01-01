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Что сейчас нужно туристам?

Опубликованы результаты опроса трехсот турагентов из 70 городов о предпочтениях их клиентов в период пандемии

Большинство российских турагентов (75%) фиксируют туристический спрос на поездки в страны, с которыми официально возобновилось авиасообщение, а более половины (58%) отмечают востребованность поездок по России. К таким выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и авиабилетов B2B.Ostrovok, которые предложили российским турагентам рассказать, на что обращают внимание их клиенты при планировании путешествия в период пандемии.

Участие в опросе приняли более трехсот агентов из 70 городов России.

Количество путешественников, готовых отправиться на отдых в страны, которые открыли свои границы для туристов, но пока не возобновили прямое авиасообщение с Россией, оказалось невелико – только 7% агентов рассказали, что подбирали туры для таких клиентов.

Ключевым фактором при планировании отдыха и выборе направления для большинства туристов остается общая стоимость поездки – с этим согласны 90% опрошенных сервисом B2B.Ostrovok турагентов. Еще 76% отмечали, что туристам важно наличие прямого перелета до места назначения.

Более трети агентов подчеркивали, что при выборе направления туристы учитывают эпидемиологическую обстановку в месте назначения (36%), а также необходимость оформления визы (34%), реже – продолжительность перелета (24%).

По данным B2B.Ostrovok, самыми востребованными направлениями по количеству бронирований туров в марте стали Россия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Греция и Мальдивы.

При принятии решения о проживании в отеле, туристы, по наблюдениям турагентов, ориентируются на три ключевых фактора: это стоимость проживания (90%), отзывы других гостей об отеле (83%), а также близость отеля к морю (для пляжных направления) или подъемнику (для горнолыжных направлений), о чем сообщили 76% агентов.

Следующими по важности критериями отбора стали возможность бесплатной отмены бронирования (58% респондентов), близость гостиницы к достопримечательностям (34%), количество звезд у отеля и категории номера (32% и 31% соответственно).

Еще 14% агентов отметили, что туристам была важна информация о том, какие меры предосторожности приняты в отеле для предотвращения инфекционных заболеваний.

Реже всего на выбор отеля влияет наличие детской анимации (7%), а также возможность дистанционной регистрации заезда и выезда (2%).

/TOURBUS.RU