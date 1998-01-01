Закон о реестре турагентов подписан президентом

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, после чего в течение 180 дней туроператоры должны передать в новый реестр данные о своих агентах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России с 1 января 2022 года появится реестр турагентов, - сообщает «Интерфакс».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр, согласно новому закону, будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора — это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры.

За нарушение этого положения, следует из закона, будет установлена административная ответственность.

Вести новый реестр будет Ростуризм, дополнительных средстав на эту задачу ему не выделяется. Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, и еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут.

Подписанный президентом закон о федеральном реестре турагентов обеспечит прозрачность отрасли и повысит доверие к ней туристов, сообщила журналистам в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Теперь туристы смогут убедиться, что приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность, с одной стороны, обеспечить защиту прав туристов и, с другой – повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу", — рассказала она.

Напомним также, что вчера Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении административной ответственности за невнесение данных о турагентах в единый государственный реестр.

Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Аналогичные санкции вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих туристических услуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими соответствующего договора с туроператором.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов — о невнесении сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU