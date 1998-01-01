Профессионалы туризма ждут значительного эффекта от третьего этапа акции кешбэка

Обсуждая первые итоги и перспективы третьей акции кешбэка, начавшейся неделю назад , эксперты высказали уверенность в большей эффективности, чем на первых двух этапах программы, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

«С учетом действия программы надеемся на то, что туристический поток в Ленинградскую область в этом году может оказаться даже больше, чем в 2019-м», – заявила по этому поводу зампредседателя Комитета по культуре и туризму Ленобласти Ольга Голубева.

«Два первых этапа кешбэка были довольно сложными - скорее, это была обкатка программы, поскольку второй, к примеру, пришелся на «низкий» сезон, – считает она. - А вот на третьем, который начался сейчас, ожидаем взрывного роста спроса: все условия для этого созданы, поскольку акция позволяет туристам существенно сэкономить».

По ее словам, особенно пользуются спросом у клиентов такие точки притяжения как Выборг, Гатчина, побережье Финского залива и некоторые другие.

«Прошлым летом и осенью, несмотря на пандемию, многие туристы распробовали отдых в нашем регионе, - уверенно говорит она. - Ожидаем множество туристов».

Директор Лиги туроператоров Петербурга Кирилл Соколов подтвердил, что «первая неделя акции показывает очень хорошие результаты – это связано с наличием отложенного спроса».

«Поскольку Ленобласть очень удобно расположена, мы можем предлагать клиентам комбинированные межрегиональные маршруты с посещением соседних регионов, - пояснил он. - Например, 6-дневный тур «Государева дорога», который проходит по территории 4 регионов. Есть уверенность в том, что как отдельные турпродукты по Петербургу и Ленобласти, так и межрегиональные, в этом сезоне будут пользоваться спросом».

По его словам, время третьего этапа кешбэка выбрано очень правильно: многие большие событие в этом году в Петербурге проводиться не будут, детские группы поедут не так активно, и у россиян есть возможность экономно отправиться в путешествие.

По оценке Кирилла Соколова, в целом по году «если в Петербурге мы сумеем увеличить поток туристов в город до 40% от уровня 2019 году – это будет хорошо». «Исходить нужно из того, что в Северной столице до 50% обычно составлял въездной турпоток – а его практически не будет, - рассуждает он. – Что касается внутреннего, здесь сложности с деловыми мероприятиями и организацией детского отдыха приведут к тому, что достижение уровня в 70-80% от показателей 2019-го по внутреннему туризму можно будет считать вполне приемлемыми».

Как считает эксперт, в Ленобласти, где турпоток по итогам 2020-го сократился не так сильно (из пяти миллионов туристов и экскурсантов регион потерял примерно миллион), картина другая. «Ленобласть первой из субъектов федерации разрешила в 2020-м экскурсионную деятельность – благодаря этому многие ее узнали, – считает Соколов. – Этим летом интерес к ней будет очень высоким».

Очень рассчитывает на успех программы и директор усадьбы «Марьино» Галина Степанова. «В этом году мы впервые принимаем участие в программе и очень надеемся на то, что наше участие в ней будет удачным. – говорит она. – О нас еще недостаточно знают, и программа позволит привлечь дополнительное внимание со стороны туристов».

По ее словам, участвующий в таких проектах как «Государева дорога» и «Серебряное ожерелье России» объект уже сотрудничает с более чем с сорока турфирмами и располагает хорошей базой для приема гостей.

«Вполне можем одновременно принять около 80 человек, – поясняет она. - И даже накормить их блюдами, приготовленными из собственных продуктов, т. к. у нас есть своя ферма. Если в прошлом году приняли около 40 тыс. человек, в этом надеемся на приезд гораздо большего числа туристов».

/TOURBUS.RU