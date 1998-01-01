|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 марта
Вновь названы самые спортивные и поющие представители турбизнеса
21-ый Международный Боулинг - ТУРнир и 6-ой турнир по караоке для сотрудников турбизнеса прошли в столице
После годичного перерыва, связанного с пандемией, 21 марта, как обычно в первое воскресенье после выставки MITT, в боулинг-клубе «Самокат» состоялся долгожданный 21-ый ежегодный Международный Боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса, неизменно организуемый туроператором «АРТ-Тур» и ставший уже давно официальным мероприятием выставки MITT, а в находящемся этажом выше в одном из лучших караоке-клубов Москвы – в клубе «Джем», проходил уже в шестой раз отраслевой турнир по караоке.
Турниры проходили с соблюдением необходимых требований безопасности. Также по соображениям безопасности в этом году было решено не проводить традиционный детский турнир.
Турниры привлекли большое количество сотрудников отрасли – мероприятие посетило около 350 гостей из Москвы, региональных центров России, представители крупных туристических сетей, отельных цепочек, в том числе, и гости из ОАЭ.
Открывшие турнир, его основатели – Генеральный директор «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов и пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина констатировали, что туротрасль жива, и пожелали больших успехов участникам турниров.
В турнире по боулингу в этом году принял участие 181 представитель туркомпаний. Несколько десятков исполнителей приняли участие и в турнире по караоке.
В этот день, помимо двух турниров, прошедших в напряжённой борьбе, состоялась также целая серия конкурсов и соревнований, все победители которых были отмечены ценными призами от спонсоров турнира.
По итогам песенного марафона, победителем стал Рукосуев Дмитрий («Турсливки»), который получил в подарок поездку на 4 ночи в Дубаи в отели One&Only Royal Mirage и Atlantis The Palm, второе место и поездка на Мальдивы на 4 ночи в Seaside Finolhu, у Лубяновской Марины («Магазин Горящих путевок»), третье место и поездка в Waldorf Astoria Dubai Palm и Waldorf Astoria Ras Al Khaimah у Митрофанова Владимира. Приз зрительских симпатий и три ночи в отеле Nikki Beach Resort & Spa у Александра Теплякова.
Также в специальных номинациях были отмечены Олег Королев («Мастер тур», как «Самый брутальный исполнитель караоке», Максим Дулепов («Парус»), как «Самый харизматичный исполнитель караоке» и Юлия Гудкова, получившая «Приз мужских симпатий». Номинантам были вручены ваучеры в отели Robinson Club Maldives (Мальдивы), Vida Downtown Dubai (ОАЭ) и Taj Coral Reef Resort & Spa (Мальдивы)
Весь день гости турнира развлекались, изготавливая оригинальные настойки и дегустируя необычайно вкусные алкогольные коктейли. Все желающие могли получить на память забавные шаржи. Перед гостями с успехом выступили профессиональные танцоры, фокусники и музыкальная группа «Кристалл».
В течение всего дня гости принимали участие в инстаграмм-конкурсе, по итогам которого три победителя были награждены призами от отелей JA Palm Tree Court (ОАЭ), Grand Hyatt Dubai (ОАЭ), Andaz Dubai The Palm (ОАЭ)
В этом году в финал взрослого турнира было нелегко пробиться – только 24 лучших игрока по итогам квалификации (из 181!) сразились в финале. Те, кто занял места с 9 по 24 по итогам финального тура, получили памятные подарки от «АРТ-ТУР».
Участники, занявшие места с 4-го по 8-е Ермолаев Константин, Митрофанов Владимир («Восток-тур»), Тюрин Вадим («Дюла»), Плешакова Елена («АРТ-ТУР»), Ходоренко Наталья («ЕТК»). получили также ваучеры на проживание в Caesars Palace Bluewater (ОАЭ), Saii Lagoon (Мальдивы), Heritance Aarah (Мальдивы), Lujo Art&Joy (Турция), Movenpick Kuredhivaru (Мальдивы).
Лучший женский результат в одной игре показала Ольга Кузьмина («Русский Экспресс») (178 кегель), а лучший мужской - Дмитрий Миштановский («Radio Travel») (199 кегель). Они получили в подарок ваучеры на 6 ночей каждый на отдых в отелях Cocoon и You & Me на Мальдивских островах.
Спонсорами бронзового призёра в этом году стали отели цепочки Anantara – Anantara Dhigu, Anantara Veli и отель Naladhu Private Island Maldives на Мальдивских островах. Ваучеры достались Ольге Кузьминой («Русский экспресс»).
Второе место и ваучеры в Дубай в отели Jumeirah Zabeel Saray, Jumeirah Beach Hotel и Jumeirah Mina A’Salam у Дмитрия Арутюнова («АРТ-ТУР»). Помимо ваучеров – билет Москва – Дубаи - Москва от а/к «Emirates»
Победу в турнире в честной и бескомпромиссной борьбе одержал Демидов Илья («Аквали»). Он получил в подарок ваучеры на проживание в отелях Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Al Naseem и Burj Al Arab Jumeirah. В дополнение - билет Москва – Дубаи- Москва от а/к «Emirates».
В этот раз гости соревновались не только в индивидуальном зачёте, но и в рамках сформированных команд агентских цепочек и популярных трэвел интернет-сообществ. Приз за лучший командный результат, а с ним и ваучеры от отелей Marriott – JW Marriott Cairo (Египет), Renaissance Cairo (Египет), St.Regis Saadiyat Island (ОАЭ), Al Wathba A Luxury Collection Desert Resort & Spa (ОАЭ), JW Marriott Maldives (Мальдивы), Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa (Мальдивы) достался команде «АРТ-ТУР», 8 представителей которой вышли в финал 24-х!. Капитанам команд «Radio Travel», «ТБГ – Горячие туры», «Турсливки», «Страна туризма», FTA Anex Tour были вручены ваучеры от отелей Fujairah Rotana, Amwaj Rotana, Rixos Bab Al Bahr, The Westin Dubai Mina Seyahi, The Ritz-Carlton Ras-al-Khaimah.
Гости не спешили расходиться и после завершения мероприятия, обмениваясь впечатлениями от игры, фотографируясь с призерами и организаторами, благодарили всех, кто уже в двадцать первый раз организует этот турнир. Многие уже хотели записаться на следующее состязание, а оно традиционно состоится 20 марта 2022 года, в ближайшее воскресенье после выставки MITT.
А пока от лица организаторов желаем всем удачных сезонов, крепкого здоровья, музыкального настроения и спортивных побед!
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72