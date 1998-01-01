Министерство туризма Израиля: «Открытие границ все ближе»

Как рассказали нашему порталу в Департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, данные Министерства здравоохранения страныпродолжают указывать на уменьшение масштаба уровня заражения и улучшение эпидемиологической ситуации. За последние сутки проведены 48 тыс. тестов. В 1,5% случаев выявлялся коронавирус — это один из самых низких показателей с 1 декабря. Индекс заражаемости в настоящее время снизился до 0,6.

При этом Израиль остается одним из лидеров по темпам вакцинации. По данным Министерства здравоохранения страны на 23 марта 2021, полностью вакцинированы 69% взрослого населения.

«Положительная динамика укрепляет нашу уверенность в оптимистичных прогнозах по открытию границ для туристов летом 2021 г. Со своей стороны, мы продолжаем активно готовить новые правила по приему путешественников, которые вскоре смогут вновь отдохнуть на пляжах четырех морей Израиля, посетить священный Иерусалим и насладиться уединением и необыкновенной красотой пустыни Негев», - Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

По состоянию на 23 марта 2021, в Израиле все города считаются «зелеными» с точки зрения эпидемиологической ситуации. Красными остаются только пять населенных пунктов с количеством жителей менее 30 тысяч.

С 21 марта в Израиле вступил в силу четвертый этап снятия карантинных ограничений, в рамках которого отменено ограничение на прием до 3000 пассажиров в сутки в международном аэропорту Бен-Гурион. Но иностранные граждане пока по-прежнему могут прилетать только в исключительных случаях, - сообщили такде в Минтуризма.

В то же время АТОР сообщает, что, согласно новым правилам, путешественникам больше не будут проверять температуру при входе в терминал и перед посадкой. Израильтянам, покидающим страну, не нужно будет подавать запрос в специальный комитет для утверждения.

Новые правила будут действовать в течение одной недели, до воскресенья, 28 марта. Во вторник, 23 марта, в Израиле пройдут выборы, и отмена лимита на въезд призвана помочь вернуться в страну всем гражданам, желающим принять участие в голосовании.

Также с 21 марта снова открыт пограничный переход Таба между Израилем и Египтом.

Условия въезда и протоколы пересечения сухопутной границы Израиля будут аналогичны тем, что действуют в аэропорту.

Новые правила затрагивают интересны только граждан Израиля, лиц с ВНЖ и других отдельных категорий граждан.

О том, что международный туризм в Израиль пока невозможен, говорят и жесткие протоколы для всех прибывающих из-за рубежа, отмечают в Ассоциации туроператоров.

Так, на минувшей неделе был одобрен законопроект, обязывающий возвращающихся в Израиль самоизолироваться дома.

Путешественники, которые прошли вакцинацию в Израиле, и те, кто выздоровел от коронавируса, могут пропустить карантин при условии, что они пройдут тест на COVID-19 непосредственно перед вылетом и по прибытии в страну, и что оба теста окажутся отрицательными.

Те, кто был вакцинирован за границей, все равно должны сначала попасть в карантин. Однако они смогут избежать самоизоляции после прохождения теста, который докажет, у них есть антитела к коронавирусу.

/TOURBUS.RU