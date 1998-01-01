Эксперты: «Российские туристы будут одними из первых, кто вернется на чешские курорты»

Виртуальный семинар Spa Day-2021 для русскоязычных рынков с успехом прошел вчера в интернет-пространстве. В семинаре, который проходил на виртуальной площадке Eventtia приняли участие тридцать чешских курортов и санаториев и более стапредставителей турагентств из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана.

Семинар был подготовлен представительством CzechTourism в Москве в сотрудничестве с генеральным консульством Чешской Республики в Санкт-Петербурге и Министерством иностранных дел Чешской Республики в рамках проекта PROPED.

Как было отмечено в ходе мероприятия, курортный и оздоровительный туризм является стратегическим турпродуктом Чехии для русскоязычных рынков. После вебинара для литовских партнеров сегодняшнее мероприятие стало вторым из серии онлайн-программы, которую агентство CzechTourism подготовило для помощи чешской курортной индустрии.

«В 2020 году из-за пандемии Covid-19 чешские курорты посетили всего 13,5 тыс. российских гостей. Для сравнения, в 2019 году их было почти в пять раз больше. Кроме того, в 2019 году курортные туристы представляли одну четверть от числа всех россиян, прибывших в Чешскую Республику», - рассказала Алена Кудилкова, директор зарубежного представительства CzechTourism Russia.

Эксперт добавила, что «интерес российских туристических агентств к участию в виртуальном семинаре нас приятно удивил и подбодрил. Места были забронированы за две недели до мероприятия. В результате, в семинаре приняло участие три десятка представителей чешских курортов и сотня представителей российских туристических агентств, более трети из которых - из регионов или стран СНГ, что для нас является большим успехом.

Российские туроператоры лояльны к чешским курортам, и можно ожидать, что российские туристы будут одними из первых, кто вернется на чешские курорты».

«В эти трудные времена чешские курорты, благодаря своим уникальным природным ресурсам, могут предложить столь необходимые пациентам курсы лечения post-covid-синдрома и последствий тяжелой пневмонии. В настоящее время это огромное конкурентное преимущество чешских курортов, которое мы хотим продвигать на зарубежные рынки», - добавила Ивета Якоубкова, спа-менеджер CzechTourism.

По данным Чешского статистического учреждения, в 2019 году в чешских отеля и гостиницах побывали 564 тыс. российских туристов (шестое место среди иностранных гостей), российские туристы провели в Чехии в среднем пять дней.

По количеству посетителей санаторно-курортных учреждений российские туристы (60,8 тыс.) заняли второе место, а средняя продолжительность курортного пребывания составила рекордные 10,6 дня.

/TOURBUS.RU