Балканы все ближе: Черногория и Македония максимально упростили условия въезда россиян

Приехать в Черногорию станет проще: местные власти продлили срок действия ПЦР-теста теста для въезжающих в странную. С 25 марта он может быть сделан за 72 часа до прибытия в страну, вместо ранее действовавших 48 часов. Учитывая то, что туристы из РФ летят сейчас в Черногорию с пересадками, это важное послабление, считают эксперты туррынка, которых цитируе сегодня АТОР.

Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу не старше 30 дней или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским «Спутником V» (вакцинирование второй дозой не менее чем за семь дней до въезда в Черногорию).

Как напоминает АТОР, Черногория открылась для российских туристов в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено. По информации местных властей, в Черногории рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит возобновить авиасообщение с Россией в мае.

А пока попасть в Черногорию возможно через Стамбул и Белград.

Также АТОР сообщает, что российские туристы смогут приезжать в Македонию (официальное название страны - Северная Македония) без виз по 15 марта 2022 г.

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговоренных действующим соглашением», – сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, что Северная Македония с 1 июля 2020 года и до настоящего времени остается полностью открытой для туристов безо всяких дополнительных ограничений, в том числе не запрашивает у туристов отрицательных результатов теста на коронавирус.

Что касается прямого авиасообщения с Македонией, то его также как ис Черногрией нет. Сейчас добраться до столицы страны Скопье можно, например, с пересадкой в Стамбуле. Такой авиабилет на 5 апреля обойдется от 22 тыс. р. в одну сторонуа.

Отсутствие прямого авиасообщения с Россией, по словам экспертов туррынка, ране было одним из главных блокирующих рост турпотока факторов. До пандемии туры в Македонию чаще всего покупали в рамках комбинированных туров по Балканам.

«Но, несмотря на все плюсы, массовым спросом в России это направление не пользовалось и не пользуется», – рассказали в туроператорской компании ПАКС, но также отметили, что индивидуальные туристы, готовые посещать Македонию, есть, хоть их и не много.

/TOURBUS.RU