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24 марта
«Фестиваль круизов-2021» переносится
Причиной переноса популярного профессионального туристического фестиваля стало сложное положение на российском и мировом круизных рынках
Уважаемые коллеги и партнеры,
К большому сожалению, мы вынуждены объявить о переносе запланированного на конец марта 6-го ежегодного «Фестиваля круизов».
Как известно, в настоящее время рынок популярных у россиян зарубежных морских и океанских круизов полностью парализован. Это же касается маршрутов по рекам Европы, паромных, экспедиционных, люксовых и иных круизов.
Рынок российских речных круизов также пережил тяжёлый в финансовом отношении прошлый год. И до сих пор не оправился после пандемийного кризиса.
Мы, как организаторы популярного и уникального на рынке профессионального «Фестиваля круизов» с нетерпением ждём скорейшего открытия границ и возвращения на речные и морские водные просторы белоснежных лайнеров с российскими туристами!
И, конечно, полного восстановления бизнеса отечественных круизных компаний и туроператоров!
Как только это произойдёт, мы незамедлительно объявим о проведении очередного «Фестиваля», знаменующего ренессанс рынка круизов!
Ваш медиахолдинг «Турбизнес»
Дополнительная информация:
координатор проекта Лариса Тарасюк
(495) 723-72-72, (903) 628-19-38
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