Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
24 марта
«Фестиваль круизов-2021» переносится

Причиной переноса популярного профессионального туристического фестиваля стало сложное положение на российском и мировом круизных рынках


Уважаемые коллеги и партнеры,

К большому сожалению, мы вынуждены объявить о переносе запланированного на конец марта 6-го ежегодного «Фестиваля круизов».

Как известно, в настоящее время рынок популярных у россиян зарубежных морских и океанских круизов полностью парализован. Это же касается маршрутов по рекам Европы, паромных, экспедиционных, люксовых и иных круизов.

Рынок российских речных круизов также пережил тяжёлый в финансовом отношении прошлый год. И до сих пор не оправился после пандемийного кризиса.

 

Мы, как организаторы популярного и уникального на рынке профессионального «Фестиваля круизов» с нетерпением ждём скорейшего открытия границ и возвращения на речные и морские водные просторы белоснежных лайнеров с российскими туристами!

И, конечно, полного восстановления бизнеса отечественных круизных компаний и туроператоров!

 

Как только это произойдёт, мы незамедлительно объявим о проведении очередного «Фестиваля», знаменующего ренессанс рынка круизов!

Ваш медиахолдинг «Турбизнес»

 

Дополнительная информация:

координатор проекта Лариса Тарасюк

 L.tarasyuk@tourbus.ru

(495) 723-72-72, (903) 628-19-38

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 