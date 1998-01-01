«Фестиваль круизов-2021» переносится

Причиной переноса популярного профессионального туристического фестиваля стало сложное положение на российском и мировом круизных рынках

Уважаемые коллеги и партнеры,

К большому сожалению, мы вынуждены объявить о переносе запланированного на конец марта 6-го ежегодного «Фестиваля круизов».

Как известно, в настоящее время рынок популярных у россиян зарубежных морских и океанских круизов полностью парализован. Это же касается маршрутов по рекам Европы, паромных, экспедиционных, люксовых и иных круизов.

Рынок российских речных круизов также пережил тяжёлый в финансовом отношении прошлый год. И до сих пор не оправился после пандемийного кризиса.

Мы, как организаторы популярного и уникального на рынке профессионального «Фестиваля круизов» с нетерпением ждём скорейшего открытия границ и возвращения на речные и морские водные просторы белоснежных лайнеров с российскими туристами!

И, конечно, полного восстановления бизнеса отечественных круизных компаний и туроператоров!

Как только это произойдёт, мы незамедлительно объявим о проведении очередного «Фестиваля», знаменующего ренессанс рынка круизов!

Ваш медиахолдинг «Турбизнес»

Дополнительная информация:

координатор проекта Лариса Тарасюк

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