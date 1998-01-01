Cанаториям и турбизнесу трудно понять друг друга

Говоря в рамках онлайн-выставки «Знай Наше:Лето 2021» о возможностях сотрудничества между турбизнесом и санаторно-курортными учреждениями, эксперты констатировали: до сих пор обе стороны порой не могут сотрудничать из-за непонимания специфики бизнеса партнера, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

О том, что возможности на направлении огромны и пока мало использованы, говорит статистика: по официальным данным, ежегодно в санатории и другие здравницы отправляется не более 3% населения страны, а даже в лучшие годы (2019-й) там бывало не более 6-7 млн россиян.

При этом емкость номерного фонда позволяет отрасли принимать клиентов вдвое больше, а уровень обслуживания чаще всего вполне соответствует мировым стандартам.

«Проблема отчасти заключена в том, что по-прежнему наблюдается нестыковка между интересами агентов и санаториев: первые зачастую хотят продавать только «высокий» сезон, а вторым это требуется делать весь год, - считает Дмитрий Богданов, генеральный директор санаторно-курортного комплекса «Знание». – И тут очень важно найти общий язык, договориться».

По его оценке, не все санатории готовы к адекватному диалогу, но хватает и тех, кто способен взаимовыгодно сотрудничать.

«Абсолютно уверен в том, что обе стороны на санаторно-курортном отдыхе, который набирает обороты по всему миру, могут зарабатывать круглый год. – полагает он. – Да, он имеет свою специфику, но при желании освоить курортный продукт можно. Особенно в том случае, если имеется тот, кто умеет внятно и доходчиво объяснять все его нюансы».

Эксперт считает, что всегда были, есть и будут те туристы и санатории, которые хотят «обойти» турфирму. «О тех, кто работает неэтично, надо говорить и в публичном пространстве - в т. ч. и через профильные общественные организации сферы туризма», – говорит эксперт.

При этом он уверен: сами туристы, а также сотрудники турфирм нередко заблуждаются в том, что основной контингент санаториев – это больные и пенсионеры. «Публика в них сейчас очень крутая. – заявил Дмитрий Богданов. - По моим ощущениям - намного выше по среднему уровню, чем в рейсах на пляжных курорты Турции».

Поддержала его мнение и Елена Красулина, вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма. «Отчасти проблема заключается в том, что в свое время санатории были вынуждены самостоятельно решать все проблемы. Поэтому сейчас они нередко воспринимают попытки турбизнеса продавать их услуги как излишние: они отвыкли от того, что кто-то хотя бы частично может делать это за них. – констатировала она. – К тому же оздоровительный тур – сложный продукт, который во многом отличается от обычного отдыха. Ведь человек едет оздоравливаться, а не «гулять».

По ее словам, наладить диалог между агентами и санаториями нужно для того, чтобы каждая из сторон четко понимала задачи и потребности другой. «Тренд на популярность санаторно-курортного отдыха, безусловно, нарастает, но нам всем надо помочь его становлению и развитию», - полагает она.

В свою очередь, Наталья Барабанова, директор филиала «Алеан» в Кисловодске, уверена -

успех продаж агентства по большей части зависит от того, кто продает такой тур.

«В этот продукт надо вникать, но не все хотят это делать, поскольку реализовывать «пляжный» отдых в разы проще, чем санкур. – убеждена она. - Не случайно более возрастные менеджеры, на себе испробовавшие такой продукт, зачастую продают его лучше, чем молодые ребята».

По словам эксперта, в этом году спрос на санаторно-курортный отдых небывалый – многие из здравниц уже сейчас заполнены под завязку. «Некоторые санатории отказываются принимать даже рекламные группы потому, что не могут показать инфраструктуру – все занято. – констатирует она. - А ведь личные визиты и впечатления – это залог успеха».

По ее оценке, аншлагу в санаториях, конечно, способствуют частично закрытые границы: особенно быстро и активно заполняются объекты с высоким уровнем лечения и обслуживания. «Их клиентура - это люди, которые не поехали за границу». – уверена Наталья Барабанова.

Она считает, что третий этап кэшбека только увеличит спрос на этот вид отдыха, поскольку «как только объявили о начале акции кешбэка – у нас образовался шквал бронирований».

/TOURBUS.RU