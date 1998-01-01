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23 марта
Возобновление круизов Costa начнется в мае

Первого мая лайнер Costa Smeralda отправится в круиз по Италии, а 16 мая Costa Luminosa начнет круиз в Ховатию и Грецию


Компания Costa Cruises переносит возобновление круизов на май 2021 г. Решение принято в связи с действующими в Италии и других европейских странах ограничениями для туристов круизных судов во время захода лайнеров в портовые города,- сообщили нам в пресс-службе компании. 

 

Costa Smeralda отправится в круиз по Италии 1 мая с 3-х, 4-х и 7-дневными маршрутами с заходом в Савону, Специю, Чивитавеккью, Неаполь, Мессину и Кальяри,

 С 12 июня Costa Smeralda вернется к недельным круизам по западному Средиземноморью с посещением Италии (Савона, Чивитавеккья и Палермо), Франции (Марсель) и Испании (Барселона, Пальма-де-Майорка).

Возобновление навигации на Costa Luminosa переносится на 16 мая, когда лайнер отправится из Триеста и Бари, по семидневному маршруту по Греции и Хорватии.

 

Рестарт круизного сообщения Costa осуществляется с соблюдением протокола безопасности Costa для максимальной защиты пассажиров от рисков во время путешествия.

Согласно протоколу, оперативные меры реагирования на Covid-19 включают в себя ограничения по заполняемости лайнера, ПЦР-тестирование гостей и членов экипажа, проверку температуры при высадке и повторной посадке на судно, безопасные береговые экскурсии, физическое дистанцирование на лайнере и в круизных терминалах, а также, усиленные санитарно-гигиенические требования и расширенный список медицинских услуг на борту, использование защитных масок при необходимости.

 

Кроме того, компания Costa сотрудничает с властями стран, находящихся на пути следования ее лайнеров для определения деталей возобновления круизного сообщения.

Все прочие круизы, запланированные до конца мая и не включенные в обновленную программу Costa Smeralda и Costa Luminosa, отменяются. Costa информирует турагентов и гостей об изменениях в маршрутах и расписании кораблей, - отметили в компании.

/TOURBUS.RU

 


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