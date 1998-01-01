Air India планирует начать в апреле еженедельные рейсы из Москвы в Гоа

Эксперты удивлены решением индийского перевозчика и называют новый рейс «бесполезным»

Индийская авиакомпания неожиданно анонсировала запуск прямых рейсов на маршруте Гоа - Москва. В период с 14 апреля по 28 октября перевозчик планирует выполнять один рейс в неделю на самолетах Boeing 787-800.

Вылет из Гоа – по средам в 06:00 и прибытие в 11:05 по местному времени. Обратный рейс из Москвы будет выполняться по четвергам, вылетая в 10:20 и прибывая в Гоа в 19:55 по местному времени. Время в пути займет 7 часов 35 мин.

По данным системы бронирования перевозчика, в апреле авиапутешествие туда-обратно обойдется от 45 тыс.руб.

Между тем, по информации АТОР, постановка рейса Air India на Гоа вызвала вопросы у турбизнеса двух стран. Несмотря на то, что Россия возобновила авиасообщение с Индией в конце января 2021 года на взаимной основе и въезд индийским туристам разрешен, власти Индии на аналогичный ответный шаг пока не пошли.

Оформление туристических виз Индии гражданам России по-прежнему приостановлено, таким образом, пока что посещать Индию с туристическими визами россияне не могут.

В этой связи в Ассоциации путешествий и туризма Гоа (TTAG) назвали российский рейс «бесполезным», так как очень мало иностранцев путешествует в туристический штат по деловой визе. «Мы не знаем, будет ли разрешена виза по прибытии. Поэтому мы задаемся вопросом, каким образом и за счет кого авиакомпания сможет поддерживать свою работу на этом маршруте», – заявил местным СМИ президент TTAG Нилеш Шах.

Он также добавил, что еще должна быть ясность в отношении антиковидных протоколов, которым должны следовать путешественники и туроператоры на Гоа. Пока таких протоколов вообще не существует.

Российские эксперты авиаотрасли обращают еще на одно важное обстоятельство: анонсированный рейс Air India в Гоа не предусмотрен действующей квотой по перелетам в Индию, соответственно, этот рейс будет не регулярным, а грузопассажирским.

В этом случае грузопассажирский рейс, выполняемый иностранным перевозчиком, приравнивается к чартерному. А в этом случае перевозка граждан РФ на чартере, выполняемом зарубежной авиакомпанией, запрещена.

Есть и еще один фактор, о котором говорят уже туроператоры. Это сезонность отдыха в Гоа. Высокий сезон в Гоа начинается в ноябре и продолжается до середины мая. Фактически индийский перевозчик собирается лететь в Россию в низкий период, и туроператоры сомневаются, что спрос на направлении будет «доковидным», так как летом у россиян будут более удобные и безвизовые варианты отдыха, например, на отечественных курортах или в Турции.

При этом, по оценкам TTAG, если правительство Индии не возобновит выдачу туристических виз до начала лета, Гоа рискует потерять и следующий зимний сезон, поскольку туроператоры и перевозчики не включат направление в расписание своих зимних программ.

В Ассоциации надеются, что выдача виз Индии иностранцам, в том числе россиянам, все-таки возобновится до осени, и в этом случае сезон может стартовать по графику, в ноябре.

/TOURBUS.RU