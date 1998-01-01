Шри-Ланка отменяет карантин для туристов, привитых от коронавируса

Начало прямых рейсов «Аэрофлота» Москва-Коломбо, которые должны были начаться 1 апреля, пока что - под вопросом

Правительство Шри-Ланки смягчило условия въезда для туристов, привитых от коронавируса, - сообщает Ассоциация туроператоров.

С 19 марта от прохождения обязательного карантина в сертифицированных государством отелях освобождены туристы, прошедшие полные курс вакцинации от коронавируса. Какой именно вакциной должен быть иммунизирован турист, в протоколах ланкийского минздрава не указывается.

Согласно обновленным правилам, иностранные пассажиры, прибывающие в Шри-Ланку через две недели после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, должны предоставить инспектору здравоохранения аэропорта оригинал свидетельства о вакцинации вместе с заверенной копией перевода на английский язык, если прививочный сертификат не на английском языке.

После паспортно-контрольных процедур привитые туристы будут доставлены государственными органами в карантинную гостиницу/ медцентр, где им предстоит пройти ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов в государственной или частной лаборатории. Как только результат ПЦР-теста будет готов (и будет отрицательным), иностранцы могут покинуть свой временный обсерватор. Им выдадут документ о выписке с указанием даты взятия пробы ПЦР и результата ПЦР-теста.

До места отдыха дома из карантинного отеля/ медцентра привитым путешественникам придется добираться самостоятельно.

По приезду на курорт они должны незамедлительно сообщить об этом местному медицинскому работнику по телефону или электронной почте и предъявить документ о выписке из временного обсерватора. Но через семь дней им надлежит пройти еще один ПЦР-тест на коронавирус за свой счет.

При этом, сообщает АТОР, для тех, кто прошел неполный курс вакцинации, или прибыл на Шри-Ланку менее чем через две недели после вакцинации, а также не привитых путешественников сохраняются действующие протоколы въезда.

Так, туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. По прибытии иностранцам предстоит сдать еще два ПЦР-теста при посещении страны на срок до семи дней и три ПЦР-теста, если поездка длится дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — S40.

Между тем эксперты АТОР отмечают, что возможность прямых перелетов на Шри-Ланку пока остается под вопросом. На текущую дату прямое авиасообщение со Шри-Ланкой по-прежнему не возобновлено, хотя на минувшей неделе «Аэрофлот» анонсировал с 1 апреля возобновление прямых рейсов из Москвы в Коломбо.

То, что российский нацперевозчик намерен лететь в коммерческую столицу ланкийского государства, подтвердили в посольстве Шри-Ланки. По информации экспертов, в конце прошлой неделе билеты в Коломбо были доступны для бронирования, однако сегодня рейсов на Шри-Ланку в системе «Аэрофлота» уже нет.

/TOURBUS.RU