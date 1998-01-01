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23 марта
«Сказочная столица» прирастет «Русскими берегами»

В рамках нацпроекта в Вологодской области расширят вотчину Деда Мороза, создав два новых туристических кластера


Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в ближайшие годы в регионе будут реализованы два крупных туристических проекта федерального уровня – кластер водного туризма «Русские берега» и туристско-рекреационный кластер «Великий Устюг – сказочная столица России», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

 

Обпрограммы власти Вологодчины с помощью федерального центра и инвесторов намерены реализовать в рамках нового национального проекта. По словам г-на Кувшинникова, исполняя поручение правительства РФ, в области сформировали свои предложения в нацпроект на сумму в 23,2 млрд рублей, из которых 11,8 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета, 1,3 млрд - из областного и местных, а остальные - привлечь со стороны инвесторов. «Два масштабных проекта, рассчитанных к реализации до 2030 года, охватывают семь муниципалитетов области», - сообщил ее губернатор.

 

Их подробности уже известны. Особенно это касается первого, поскольку о возможности реализации кластера водного туризма «Русские берега» стало известно еще несколько лет назад. В настоящее время этот проект оценивается в 8 млрд рублей: 2,8 млрд предполагается выделить из федерального бюджета, 1,4 млрд - из регионального, а остальные «добрать» за счет инвесторов.

Проект масштабен: он предполагает развитие шести субкластеров в Череповце, а также в Белозерском, Вытегорском, Кирилловском, Шекснинском и Усть-Кубинском районах области. Он включает в себя более 20 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятия по берегоукреплению и углублению рек, а также появление свыше 30 объектов туристской инфраструктуры, включая кафе, отели и т. д.

  

В частности, за счет средств инвесторов будут построены причалы для приема круизных теплоходов, туристско-рекреационные и культурно-развлекательные комплексы, станции по обслуживанию маломерных судов и яхт, гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и другие объекты туристской инфраструктуры.

Желание улучшить «приемную» инфраструктуру понятно: турпоток на маршруте из Москвы в Петербург и обратно стабильный - до пандении ежегодно через Вологодскую область, где круизные суда делают остановки в пяти пунктах (в Череповце, Шексне, Вытегре, Кузино и Горицах) достигал 130 тыс. человек при 600–800 судозаходах.

Что касается второго проекта, туристско-рекреационного кластера «Великий Устюг - сказочная столица России», его финансирование предполагает вложения в объеме 7,2 млрд рублей, включая 1,6 млрд из бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры, а также 5,6 млрд – частные инвестиции в туристскую. По словам Олега Кувшинникова, всего в составе кластера запланировано создание более чем 20 объектов, одним из которых может стать и новый дворец Деда Мороза на территории его вотчины под Великим Устюгом.

 

В настоящее время проектирование нового дворца, который будет втрое больше существующего, завершается. О расширении вотчины речь зашла еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи – тогда было принято решение увеличить ее размер втрое до 150 га. «Вторая очередь ее развития подразумевает строительство тематического парка. – подчеркнул Олег Кувшинников. – В его состав войдут новые отели и предприятия общественного питания, а также аквапарк, центр активного отдыха и зона развлечений».

 

В этом случае «овчинка» тоже стоит выделки: по данным властей региона, даже в нынешних условиях турпоток в Великоустюгский муниципальный район уменьшился всего на треть.

По словам заместителя губернатора области Ларисы Каманиной, «в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года район посетили более 6,5 тыс. туристов и около 49 тыс. экскурсантов». Что и вселяет уверенность в том, что большие инвестиции в оба проекта окупятся сторицей.

/TOURBUS.RU


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