Новости Елена Лысенкова назначена заместителем главы Ростуризма Елена Лысенкова хорошо известна в профессиональной среде и обладает большим опытом руководящей работы в сфере туризма и гостеприимства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового заместителя главы Ростуризма Зарины Догузовой. Как следует из распоряжения премьера от 19 марта, им стала Елена Лысенкова, ранее возглавлявшая в ведомстве управление государственных туристских проектов и безопасности туризма. «Назначить Лысенкову Елену Вячеславовну заместителем руководителя Федерального агентства по туризму», - говорится в документе, подписанным премьер-министр РФ Михаилом Мишустиным. Елена Лысенкова стала третьим заместителем Зарины Догузовой. Напомним, в июне 2020 года Михаил Мишустин назначил на эту должность Евгению Чухнову и Григория Прокуронова. По информации из открытых источников, Елена Лысенкова окончила Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специализации "маркетинг и менеджемент". Начиная с 2000 года она занималась разработкой и операционным управлением многочисленных проектов в индустрии гостеприимства на территории России, стран СНГ и Европы. В 2000-2003 гг. отвечала за разработку концепции и запуск первых подмосковных дачных отелей "Истра и Лада Холидей", а также коттеджных поселков компании "РосЕвроГрупп".



В 2005 г. была одним из создателей одного первых российских сетевых брендов - «Азимут Сеть Отелей». Возглавляя маркетинговую службу сети, Елена создала бренд и стандарты новой сети отелей.

После успешного запуска сети осенью 2006 г. стала директором по маркетинг сети, а затем директором по развитию гостиничных проектов компании "Гледен Инвест", продолжая участвовать в стратегическом развитии сети «Азимут» в качестве члена Совета директоров. Одновременно Елена отвечала за развитие бренда в России и за рубежом (Германии, Австрии, Чехии).

В конце 2008 г. покинула компанию ради создания собственной компании гостиничных специалистов Hospitality In.Comm. После назначения в начале 2019 года главой Ростуризма Зарины Догузовой пришла на работу в ведомство. Эксперты туррынка называют г-жу Лысенкову профессионалом с прекрасной репутацией в отрасли. В частности, в последнее время г -жа Лысенкова отвечала за проведение успешной программы распродажи туров по России с кэшбеком. Как отмечала г-жа Лысенкова несколько дней назад, «Мы видим интерес к программе. Она будет идти в третий раз, и мы понимаем, что у туристов уже есть позитивный опыт, и многие ждут следующего этапа, чтобы приобрести поездку. Весенне-летний сезон более популярен и востребован у туристов, чем осенне-зимний. Поэтому мы ожидаем как минимум двукратный рост продаж относительно предыдущего периода программы». Издательский Дом «Турбизнес» желает Елене Лысенковой больших успехов на новом ответственном посту! /TOURBUS.RU

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