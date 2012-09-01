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23 марта
Елена Лысенкова назначена заместителем главы Ростуризма
Елена Лысенкова хорошо известна в профессиональной среде и обладает большим опытом руководящей работы в сфере туризма и гостеприимства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового заместителя главы Ростуризма Зарины Догузовой. Как следует из распоряжения премьера от 19 марта, им стала Елена Лысенкова, ранее возглавлявшая в ведомстве управление государственных туристских проектов и безопасности туризма.
«Назначить Лысенкову Елену Вячеславовну заместителем руководителя Федерального агентства по туризму», - говорится в документе, подписанным премьер-министр РФ Михаилом Мишустиным.
Елена Лысенкова стала третьим заместителем Зарины Догузовой. Напомним, в июне 2020 года Михаил Мишустин назначил на эту должность Евгению Чухнову и Григория Прокуронова.
По информации из открытых источников, Елена Лысенкова окончила Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специализации "маркетинг и менеджемент".
Начиная с 2000 года она занималась разработкой и операционным управлением многочисленных проектов в индустрии гостеприимства на территории России, стран СНГ и Европы. В 2000-2003 гг. отвечала за разработку концепции и запуск первых подмосковных дачных отелей "Истра и Лада Холидей", а также коттеджных поселков компании "РосЕвроГрупп".
В 2005 г. была одним из создателей одного первых российских сетевых брендов - «Азимут Сеть Отелей». Возглавляя маркетинговую службу сети, Елена создала бренд и стандарты новой сети отелей.
После назначения в начале 2019 года главой Ростуризма Зарины Догузовой пришла на работу в ведомство. Эксперты туррынка называют г-жу Лысенкову профессионалом с прекрасной репутацией в отрасли.
В частности, в последнее время г -жа Лысенкова отвечала за проведение успешной программы распродажи туров по России с кэшбеком.
Как отмечала г-жа Лысенкова несколько дней назад, «Мы видим интерес к программе. Она будет идти в третий раз, и мы понимаем, что у туристов уже есть позитивный опыт, и многие ждут следующего этапа, чтобы приобрести поездку. Весенне-летний сезон более популярен и востребован у туристов, чем осенне-зимний. Поэтому мы ожидаем как минимум двукратный рост продаж относительно предыдущего периода программы».
Издательский Дом «Турбизнес» желает Елене Лысенковой больших успехов на новом ответственном посту!
/TOURBUS.RU
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