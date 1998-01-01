Саудовская Аравия открывает двери для наших туристов

В ходе вебинара «Путешествие в Аравию – возможности для глобального туризма» представители туротрасли ближневосточной страны и российские туроператоры обсудили новое для нашего рынка направление

В Москве состоялся онлайн-вебинар «Путешествие в Аравию – возможности для глобального туризма», в рамках которого представители туротрасли страны отметили важность российского рынка для Саудовской Аравии и рассказали о перспективах открытия границ для туризма, - сообщает наш специальный корреспондент.

В панельной дискуссии приняли участие Хайтам Маттар, коммерческий директор Офиса по туризму Саудовской Аравии, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании ART-Tour, Артур Мурадян, генеральный директор Space Travel и др.

Они обсудили актуальные туристические новости, а также возможности и проблемы, связанные с удовлетворением растущего спроса и интереса к новому направлению.

Исполнительный директор Управления по туризму Саудовской Аравии Фахад Хамидаддин отметил, что “за последний год мир изменился до неузнаваемости. Но люди продолжают мечтать о путешествиях и ищут вдохновение в неизведанном. Как показывает статистика, лишь 5% россиян знакомы с Саудовской Аравией и мы хотим исправить это положение вещей, - познакомить их с нашим королевством, где многовековые традиции, религия и культура давно и прочно сплелись.

Мы рассматриваем новые возможности взаимодействия, прежде всего через партнерство и именно Россия остается для нас одним из самых значимых рынков въездного туризма в мире.

Эксперты добавили, что сейчас в Саудовской Аравии обсуждаются меры по ослаблению процедуры получения саудовских виз для россиян.

Правительство предпринимает шаги для смягчения строгих правил страны, и в том числе жестких ограничений по посещению. В планах – до 2030 года нарастить число туристов до 30 млн. в год»

«Основную ставку мы делаем на создание на островах в Красном море роскошных пляжных курортов, - отметил менеджер по международным коммуникациям Управления по туризму Саудовской Аравии г-н Халид Аль Дахиль. – Наша страна обладает настоящим природным сокровищем, - чистейшими пляжами, на которые мы планируем привлечь целый ряд «звездных» отельных брендов.

И, к 2023 году закончить крупнейшие проекты по пляжному отдыху. При этом, помимо моря - у нас богатая своеобразная архитектура, многочисленные природные и культурные памятники. Среди них - Аль-Ула, который находится в провинции Эль-Мадина в 1 тыс. км от Эр-Рияда. В этом регионе находится памятник ЮНЕСКО – огромный комплекс археологических объектов – древние гробницы Мадаин-Салих».

По мнению специалистов, открытие нового направления, - как нельзя кстати в настоящее время, когда границы большинства стран плотно закрыты из-за пандемии. Так, ген директор ART Tour Дмитрий Арутюнов заметил, что сам он очень любит этот регион и не раз бывал в Саудовской Аравии.

“Еще совсем недавно эта страна была для нас загадкой, попасть туда могли лишь единицы. И новая программа по продвижению должна помочь нашим народам стать ближе и понятнее. Пока восприятие страны немного отстает от реальности и наша задача – раскрыть многообразие Саудовской Аравии и сделать туры туда доступными и популярными”, - отметил эксперт.

/TOURBUS.RU