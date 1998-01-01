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Суд завершил процедуру банкротства последнего «осколка» «Натали Турс»

Закончен процесс банкротства компании «Панорма Тур», задолжавшей кредиторам 2,7 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы 18 марта завершил процедуру банкротства ООО "Панорама Тур". В связи с отсутствием денежных средств и имущества погашение долгов не проводилось, следует из определения суда, размещенного на его сайте.

В реестр кредиторов компании были включены требования в общем размере 2,7 млрд рублей. Эти требования в соответствии с законодательством считаются погашенными, - сообщает «Интерфакс».

"Панорама Тур", входившая в группу туроператора "Натали Турс", была признана банкротом 28 января 2020 года. Конкурсным управляющим был утвержден Дмитрий Щенев.

Напомним, что "Натали Турс" 4 июля 2018 года объявила об аннулировании всех подтвержденных туров.

Ростуризм 3 сентября того же года исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс", за неисполнение обязательств по договорам на предоставление услуг. В их число вошла и "Панорама Тур".

По данным Ассоциации туроператоров России, с "Панорамой Тур" заключили договоры 8,7 тыс. клиентов на общую сумму 1,1 млрд рублей. "Ингосстрах", где была застрахована финансовая ответственность "Панорамы Тур" на 50 млн рублей, согласно рассчитанной пропорции, выплатил им только 4,9% от стоимости тура.

/TOURBUS.RU