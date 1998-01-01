Новая квота на въезд россиян в Грецию продлится до 5 апреля

В связи с планируемым снятием ограничений на въезд россиян туроператоры прогнозируют заметный рост спроса на греческом направлении

Как было анонсировано на прошлой неделе, правительство Греции увеличило квоту по въезду россиян с 500 до 4 тыс. человек в неделю. Расширенная квота будет действовать с 22 марта до 5 апреля. Соответствующее решение опубликовано в воскресенье в правительственном вестнике, - сообщает АТОР.

Напомним, Греция ввела квоту на прибытие до 500 россиян в неделю в сентябре 2020 года и регулярно продлевала ее.

В рамках квоты граждане РФ могут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия (справка на английском языке), действующая виза и ваучер с подтверждением брони номера в отеле.

Также за 24 часа до въезда в Грецию потребуется заполнить электронную форму (Passenger Locator Form), указав контактную информацию и данные о месте прохождения 7-дневного карантина.

По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В случае обнаружения COVID-19 он должен будет провести на карантине 14 дней.

При этом, по планам греческих властей, неограниченный въезд для российских туристов без карантина планируется разрешить с 14 мая, - напоминает АТОР.

При этом в настоящее время в Греции действуют строгие меры, связанные с COVID-19. Так, по всей Греции с 21:00 до 05:00 действует комендантский час.

Однако, сегодня с соблюдением строгих мер безопаснсости в Греции открываются парикмахерские и салоны красоты. По планам греческого правительства, большинство ограничений будет поэтапно отменено до конца апреля.

Межу тем, российские туристы активно интересуются турами в Грецию после новостей об открытии направления 14 мая, но всплеска реальных бронирований пока не произошло, сообщили туроператоры, опрошенные «Интерфаксом».

Генеральный директора туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов cообщил, что туры в Грецию уже можно бронировать: "На Грецию есть спрос, он вырос после заявления министра об открытии 14 мая. Люди хотят в Грецию. У нас Ираклион (Крит), Родос бронируются. Это прямые рейсы. По сравнению с 2019 годом мы не планируем снижать объемы по направлению ", — сказал он.

В пресс-службе туроператора "Интурист" также сообщили, что раннее бронирование туров в Грецию на лето уже открыто на регулярных и чартерных рейсах российских и греческих авиаперевозчиков: "Звонков и вопросов от агентов и туристов на фоне позитивных новостей о расширении квот россиян и открытия туристического сезона в Греции поступает довольно много".

Перевозку туристов "Интурист" планирует на чартерных рейсах греческой авиакомпании Ellinair, которые стартуют 22 апреля. Перелеты запланированы в Салоники, Афины, на Крит, Корфу, Закинф, Родос, Пелопонес.

В компании "Музенидис Трэвел" также рассказали, что полетная программа в Грецию уже запланирована и выставлена, но пока не в полном объеме.

"До пандемии у нас только из Москвы еженедельно в различные аэропорты Греции улетало несколько десятков рейсов. Сейчас же на конец мая запланировано полтора десятка рейсов. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Если Греция действительно отменит ограничения, то полетная программа будет увеличена в соответствии со спросом", — сообщил руководитель туроператора Александр Цандекиди.

По его прогнозам, после снятия ограничений на путешествия россиян в Грецию спрос будет «если не колоссальный, то высокий».

/TOURBUS.RU